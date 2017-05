Combined Madrid: Il programma di Mercoledì 10 Maggio

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Lara Arruabarrena vs Anastasija Sevastova

2. [WC] Nicolas Almagro vs [2] Novak Djokovic

3. Fabio Fognini vs [4] Rafael Nadal

4. [1] Angelique Kerber vs Eugenie Bouchard (non prima ore: 20:00)

5. [3] Stan Wawrinka vs Benoit Paire (non prima ore: 21:30)

Arantxa Sanchez Vicario – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Kei Nishikori vs Diego Schwartzman

2. David Ferrer vs [10] Jo-Wilfried Tsonga

3. Gilles Simon vs Feliciano Lopez

4. [LL] Borna Coric vs [Q] Pierre-Hugues Herbert OR [13] Lucas Pouille

5. Alexander Zverev OR Fernando Verdasco vs [7] Marin Cilic

Estadio 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Milos Raonic vs Gilles Muller

2. CoCo Vandeweghe vs Carla Suárez Navarro (non prima ore: 14:00)

3. [16] Samantha Stosur vs [3] Simona Halep

4. [4] Dominika Cibulkova OR [Q] Oceane Dodin vs [14] Kristina Mladenovic

5. [12] Grigor Dimitrov vs Ivo Karlovic (non prima ore: 20:00)

Pista 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [16] Nick Kyrgios vs Ryan Harrison

2. [Q] Qiang Wang vs [8] Svetlana Kuznetsova

3. Timea Bacsinszky OR Kiki Bertens vs Irina-Camelia Begu (non prima ore: 15:00)

4. [WC] Sorana Cirstea vs Misaki Doi

5. Rohan Bopanna / Pablo Cuevas OR Fabrice Martin / Daniel Nestor vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan

Pista 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Brian Baker / Nicholas Monroe vs [4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [11] Tomas Berdych vs Robin Haase

3. Pablo Cuevas vs Nicolas Mahut

4. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs [WC] David Marrero / Tommy Robredo OR Pablo Carreno Busta / Guillermo Garcia-Lopez

5. Robin Haase / Albert Ramos-Vinolas vs [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin

Pista 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke vs Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

2. [6] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova vs [O] Samantha Stosur / Shuai Zhang (non prima ore: 17:00)

Pista 7 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [O] Chen Liang / Olga Savchuk OR [WC] Lara Arruabarrena / Sara Sorribes Tormo vs [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova

2. [1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova vs Kiki Bertens / Johanna Larsson