Da Madrid: Parlano Eugenie Bouchard e Maria Sharapova. Dichiara la canadese “ero piuttosto ispirata prima della partita perché tante giocatrici sono venute da me augurandomi buona fortuna, giocatrici con cui normalmente non parlo”

Eugenie Bouchard : “È stato un match molto duro non solo a livello fisico e tennistico, ma anche mentalmente ed emotivamente. È stata una battaglia fin dal primo punto. È stata davvero una lotta. Sono orgogliosa per esserne uscita più forte alla fine.

Avevo delle motivazioni extra, date le circostanze e il fatto che non l’avessi mai battuta, ero piuttosto ispirata prima della partita perché tante giocatrici sono venute da me augurandomi buona fortuna, giocatrici con cui normalmente non parlo, tante persone del mondo del tennis mi hanno mandato messaggi perché tifavano per me.

Quindi volevo farlo per me stessa, ma anche per tutte quelle persone. Ho davvero sentito il sostegno. A tratti durante la partita non ero in palla, ho avuto alti e bassi e a volte mi sono sentita frustrata.

Pensavo di poter giocare meglio. Ma lei sta giocando davvero bene ora, e se ci aggiungiamo il fatto che la partita è durata quasi tre ore e con tutta la tensione e la battaglia dal punto di vista fisico, sì, posso dire che questo è uno dei miei match di cui sono più orgogliosa negli ultimi due anni. Cosa mi ha detto Maria durante la stretta di mano? ‘Hai giocato bene’.”

Maria Sharapova : “Senza dubbio avrei dovuto vincere il primo set. Ho avuto un passaggio a vuoto dopo che sono andata avanti di un break. Sono rimasta contenta per come ho cambiato le carte in tavola nel secondo, ho giocato più dentro al campo e sono stata più aggressiva. Poi nel terzo mi sono creata le opportunità, le palle break, e non le ho sfruttate.

L’unica cosa che si può fare è vivere queste situazioni che non possono essere allenate durante il periodo di pausa forzata. Avrei potuto chiudere facilmente il match, ho avuto la possibilità di farlo e non l’ho fatto.

Penso che mi dovrei preoccupare se dicessi di essere molto contenta per aver perso un match di tennis, al di là di chi affronto o se è il primo turno o la finale di uno Slam. Sono una grande lottatrice. È per vincere partite che ci si allena per tante ore. Oggi non è stata una buona giornata. Ovviamente sono delusa. È questo che mi renderà una giocatrice migliore. Questo è ciò che mi farà vincere più tornei e più Grand Slam”.