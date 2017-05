‘ATP Croatia Open Umag 2017’ – Fabio Fognini conferma la sua presenza da detentore del titolo

La storia d’amore tra Umago e Fabio Fognini proseguirà anche quest’anno!

Il detentore del titolo all’ATP Croatia Open, applaudito vincitore nel 2016 dopo una serie di vittorie travolgenti culminate nel netto successo in finale contro il giovane slovacco Andrej Martin (6-4-6-1 il punteggio), ha confermato ufficialmente la sua partecipazione alla kermesse in programma dal 14 al 23 luglio 2017 sui campi in terra rossa del complesso ‘Stella Maris’.

È proprio questo, arrivato dal ligure Fognini, costituisce il primo annuncio di una lunga serie che proseguirà nell’arco delle prossime giornate, fino a definire in maniera compiuta l’elenco degli atleti che si contenderanno il 28° titolo dell’annuale torneo Master 250, inserito nel circuito ATP World Tour.

“Amo molto Umago e torno ogni anno su questi campi con grande piacere. Percepisco sempre grande affetto e apprezzamento nei miei confronti – spiega Fabio Fognini, pronto per festeggiare i 30 anni il 24 maggio prossimo – Il pubblico mi vuole bene e, come sempre, sugli spalti ci saranno anche molti appassionati italiani”.

Sconfitto in finale dallo spagnolo Tommy Robredo nel 2013, il giocatore azzurro vanta a Umago anche ben tre semifinali (2008, 2011 e 2014) con ben 19 successi complessivi, compresi quelli di grande prestigio contro Carlos Moya e Gael Monfils.

“Fognini è uno dei più divertenti ed eccitanti giocatori in circolazione – garantisce anche Goran Ivanišević, al quale dallo scorso anno è intitolato il campo centrale del complesso ‘Stella Maris’ – Io pagherei sempre il biglietto per andare a vederlo giocare. Anche perché mi ricorda sempre qualcosa di me stesso e dei miei anni nel circuito mondiale. Quando il ‘vero’ Fabio riesce a esprimersi come sa e può sul campo, proprio come accaduto lo scorso anno a Umago, puoi stare sicuro che ti regalerà uno spettacolo di altissimo livello”.