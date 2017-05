Challenger Roma Garden: Cecchinato, Travaglia, Gustino e Bellotti avanzano al secondo turno. Fuori Donati battuto da Vesely

Avanzano diversi azzurri nella seconda giornata del torneo challenger di Roma Garden.

Marco Cecchinato, numero 136 Atp, ha sconfitto all’esordio per 63 64 l’argentino Nicolas Kicker, numero 92 del ranking mondiale e secondo favorito del torneo, e si giocherà un posto nei quarti con il cileno Nicolas Jarry, numero 202 Atp.

Bene anche Stefano Travaglia reduce dal successo ad Ostrava (primo titolo challenger in carriera), ha concesso appena due game (62 60) al portoghese Gastao Elias, numero 99 Atp e quarta testa di serie, e affronterà ora l’argentino Marco Trungelliti, numero 167 del ranking.

Lorenzo Giustino, numero 187 Atp, ha superato 63 61 il tedesco Tobias Kamke, numero 149 Atp e settima testa di serie: prossimo avversario per il campano sarà lo slovacco Josef Kovalik, numero 160 Atp.

Non è riuscita l’impresa invece all’altra wild card Matteo Donati, numero 217 del ranking mondiale, che ha ceduto per 36 63 63 in poco meno di due ore al ceco Jiri Vesely, numero 63 Atp e primo favorito del seeding.

Avanza al secondo turno Riccardo Bellotti, numero 199 Atp, che ha sconfitto in due set il polacco Maciej Rajnski, numero 876 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni e ora sfiderà Alexander Bublik, classe 1997 e n.147 ATP.

Challenger Roma Garden CH | Terra | e64.000 – 1° Turno

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marco Cecchinato vs [2] Nicolas Kicker



CH Rome Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Nicolas Kicker [2] Nicolas Kicker [2] 3 4 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 N. Kicker 0-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Jiri Vesely vs [WC] Matteo Donati



CH Rome Jiri Vesely [1] Jiri Vesely [1] 3 6 6 Matteo Donati Matteo Donati 6 3 3 Vincitore: J. VESELY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Donati 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Donati 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Vesely 0-15 df 15-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Donati 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 M. Donati 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [WC] Riccardo Bellotti vs [Q] Maciej Rajski



CH Rome Riccardo Bellotti Riccardo Bellotti 6 6 Maciej Rajski Maciej Rajski 3 4 Vincitore: R. BELLOTTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Rajski 15-0 30-0 5-3 → 5-4 R. Bellotti 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Rajski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Rajski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Rajski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Rajski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bellotti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Rajski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 R. Bellotti 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Rajski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 R. Bellotti 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Rajski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Bellotti 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Rajski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Gianluigi Quinzi / Luca Vanni vs [WC] Marco Cecchinato / Matteo Donati (non prima ore: 17:00)



CH Rome Gianluigi Quinzi / Luca Vanni • Gianluigi Quinzi / Luca Vanni 15 4 0 Marco Cecchinato / Matteo Donati Marco Cecchinato / Matteo Donati 40 6 1 3 palle break Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Quinzi / Vanni 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 M. Cecchinato / Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Quinzi / Vanni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Cecchinato / Donati 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Quinzi / Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Cecchinato / Donati 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Quinzi / Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Cecchinato / Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 G. Quinzi / Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 M. Cecchinato / Donati 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 G. Quinzi / Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 M. Cecchinato / Donati 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Di Wu vs Nicolas Jarry



CH Rome Di Wu Di Wu 2 6 1 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 6 3 6 Vincitore: N. JARRY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Wu 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Wu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 N. Jarry 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 D. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 D. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 N. Jarry 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [SE] Stefano Travaglia vs [4] Gastao Elias



CH Rome Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 Gastao Elias [4] Gastao Elias [4] 2 0 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Travaglia 15-0 30-0 5-0 → 6-0 G. Elias 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 G. Elias 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-0 → 3-0 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Elias 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 G. Elias 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Elias 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Yannick Maden vs Ruben Ramirez Hidalgo



CH Rome Yannick Maden Yannick Maden 6 6 Ruben Ramirez Hidalgo Ruben Ramirez Hidalgo 2 1 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 5-0 → 5-1 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Y. Maden 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Maximilian Marterer / Alessandro Motti vs Roman Jebavy / Jiri Vesely (non prima ore: 16:00)



CH Rome Maximilian Marterer / Alessandro Motti Maximilian Marterer / Alessandro Motti 3 6 8 Roman Jebavy / Jiri Vesely Roman Jebavy / Jiri Vesely 6 0 10 Vincitori: JEBAVY / VESELY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Marterer / Motti 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 4-8 5-8 df 6-8 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Marterer / Motti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-0 → 6-0 R. Jebavy / Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 M. Marterer / Motti 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Jebavy / Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Marterer / Motti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Jebavy / Vesely 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Marterer / Motti 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 3-5 → 3-6 R. Jebavy / Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Marterer / Motti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 R. Jebavy / Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. Marterer / Motti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 R. Jebavy / Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 M. Marterer / Motti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 R. Jebavy / Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Marterer / Motti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Adam Pavlasek vs [Q] Oscar Otte



CH Rome Adam Pavlasek [3] Adam Pavlasek [3] 3 7 6 Oscar Otte Oscar Otte 6 6 3 Vincitore: A. PAVLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 O. Otte 0-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Pavlasek 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 O. Otte 15-0 15-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 O. Otte 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 O. Otte 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Otte 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Pavlasek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 A. Pavlasek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Otte 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 O. Otte 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 O. Otte 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-4 → 0-5 A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 O. Otte 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Lorenzo Giustino vs [7] Tobias Kamke



CH Rome Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 6 Tobias Kamke [7] Tobias Kamke [7] 3 1 Vincitore: L. GIUSTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Kamke 0-15 df 0-30 0-40 5-1 → 6-1 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 T. Kamke 0-15 0-40 2-0 → 3-0 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Kamke 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Giustino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 T. Kamke 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [4] Riccardo Ghedin / Luca Margaroli vs Andreas Mies / Oscar Otte (non prima ore: 14:00)



CH Rome Riccardo Ghedin / Luca Margaroli [4] Riccardo Ghedin / Luca Margaroli [4] 3 3 Andreas Mies / Oscar Otte Andreas Mies / Oscar Otte 6 6 Vincitori: MIES / OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Ghedin / Margaroli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-5 → 3-6 A. Mies / Otte 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Ghedin / Margaroli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 2-4 → 3-4 A. Mies / Otte 0-15 15-15 30-15 2-3 → 2-4 R. Ghedin / Margaroli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 A. Mies / Otte 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 R. Ghedin / Margaroli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 A. Mies / Otte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Ghedin / Margaroli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Mies / Otte 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Ghedin / Margaroli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Mies / Otte 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 R. Ghedin / Margaroli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 A. Mies / Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Ghedin / Margaroli 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 1-2 → 2-2 A. Mies / Otte 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Ghedin / Margaroli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Mies / Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1

4. Alexander Bublik / Lorenzo Giustino vs Nicolas Kicker / Agustin Velotti (non prima ore: 16:00)



CH Rome Alexander Bublik / Lorenzo Giustino • Alexander Bublik / Lorenzo Giustino 3 6 3 0 Nicolas Kicker / Agustin Velotti Nicolas Kicker / Agustin Velotti 4 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Bublik / Giustino 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Kicker / Velotti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Bublik / Giustino 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 N. Kicker / Velotti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Bublik / Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 N. Kicker / Velotti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Bublik / Giustino 40-0 1-2 → 2-2 N. Kicker / Velotti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bublik / Giustino 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Kicker / Velotti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik / Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 N. Kicker / Velotti 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 A. Bublik / Giustino 15-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Kicker / Velotti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Bublik / Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 N. Kicker / Velotti 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Bublik / Giustino 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Kicker / Velotti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 A. Bublik / Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 0-1 → 0-2 N. Kicker / Velotti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

CAMPO 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1.[WC] Tomislav Brkic / Flavio Cipolla b. [1] Sam Groth / Robert Lindstedt forfait

2. Steven Diez vs Marco Trungelliti



CH Rome Steven Diez Steven Diez 3 5 Marco Trungelliti Marco Trungelliti 6 7 Vincitore: M. TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Diez 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-40 df 2-2 → 3-2 S. Diez 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Diez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Diez 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 S. Diez 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Diez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Diez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Kimmer Coppejans / Marton Fucsovics vs [3] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat



CH Rome Kimmer Coppejans / Marton Fucsovics Kimmer Coppejans / Marton Fucsovics 7 6 Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat [3] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat [3] 6 3 Vincitori: COPPEJANS / FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 30-15 30-30 df 30-40 5-3 → 6-3 K. Coppejans / Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 K. Coppejans / Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Coppejans / Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 K. Coppejans / Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Coppejans / Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Coppejans / Fucsovics 15-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 K. Coppejans / Fucsovics 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 3-4 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Coppejans / Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Coppejans / Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Coppejans / Fucsovics 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Gastao Elias / Fabricio Neis vs Lucky Loser / (non prima ore: 16:00)



CH Rome Gastao Elias / Fabricio Neis • Gastao Elias / Fabricio Neis 0 6 0 Ruben Ramirez Hidalgo / Stefanos Tsitsipas Ruben Ramirez Hidalgo / Stefanos Tsitsipas 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Elias / Neis 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Ramirez Hidalgo / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 G. Elias / Neis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Ramirez Hidalgo / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Elias / Neis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Ramirez Hidalgo / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Elias / Neis 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-1 → 3-1 R. Ramirez Hidalgo / Tsitsipas 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 G. Elias / Neis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Ramirez Hidalgo / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

CAMPO 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Tomasz Bednarek / Rameez Junaid vs [2] Adil Shamasdin / Igor Zelenay