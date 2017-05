Pre Quali Roma 2017: I risultati Live dei Quarti di Finale. Oggi si decidono le prime wild card

Questi i risultati del torneo di Pre Qualificazione del torneo Combined di Roma.

Da ogni regione sono usciti i qualificati per la tappa finale al Foro Italico di Roma (dal 6 all’11 maggio). Inoltre sono stati invitati dal Settore Tecnico Nazionale 10 giocatori e 10 giocatrici per i tabelloni di singolare e 4 coppie maschili e 4 femminili per i tabelloni di doppio.

Sono stati sorteggiati due tabelloni di singolare maschile e femminile da 48 posti ciascuno.

singolare maschile: 2 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

singolare femminile: 1 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

doppio maschile: 1 wild card per il main draw

doppio femminile: 1 wild card per il main draw

Quarti di Finale – Pre Quali

Pietrangeli dalle ore 10:00

Brianti – Trevisan

Caruso – Mager

Campo 1 dalle 10:00

Di Sarra – J.Pieri

Sonego – Napolitano

Campo 2 dalle 10:00

Rosatello – Ferrando

Capecchi – M.Berrettini

Campo 4 dalle 10:00

Chiesa – Arcidiacono

Pellegrino – Arnaboldi