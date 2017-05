ITF Junior: finale per Lorenzo Musetti e Lisa Piccinetti a Salso. Emiliano Maggioli vince in Macedonia. La situazione aggiornata per il Roland Garros

La maggior parte dei giovani tennisti italiani ha partecipato questa settimana al torneo di grado 2 di Salsomaggiore. Ottima prova di Lorenzo Musetti (2002) e di Lisa Piccinetti (2000) che hanno raggiunto la finale, sconfitti all’ultimo atto del torno rispettivamente da Chun Tseng e da Daniela Vismane.

Molto bene anche Elisabetta Cocciaretto (2001) che ha raggiunte le semifinali, onorando la wild card che le era stata assegnata. Italiani protagonisti anche nel doppio dove, tra i ragazzi hanno vinto Francesco Forti e Mattia Frinzi e tra le ragazze sono arrivate in finale Lisa Piccinetti e Giulia La Rocca.

Per il resto qualche delusione, soprattutto nel settore maschile dove, oltre a Musetti, segnaliamo i quarti di finale di Francesco Forti (1999) e di Mattia Frinzi (1999) e gli ottavi di finale di Federico Iannacone (1999), Guido Marson (1999) e Gian Marco Ortenzi (2000). Secondo turno per Giulio Zeppieri (2001), Francesco Liucci (1999), Davide Tortora (2000), Marco Furlanetto (2001), Jannik Sinner (2001) e Leonardo Malgaroli (2002). Primo turno per Lorenzo Rottoli (2002), Filippo Speziali (2000), Riccardo Di Nocera (2000), Andrea Trapani (1999), Gabriele Bosio (2000), Leonardo Taddia (2000) e Luca Nardi (2003), bravissimo comunque a superare le qualificazioni.

Nel settore femminile, oltre alle citate Cocciaretto e Piccinetti Bisogna ricordare i quarti di finale di Martina Biagianti (2001) e Elisa Visentin (1999) e gli ottavi di finale di Alice Amendola (2001), Giulia La Rocca (2000), Giulia Carbonaro (2000), Enola Chiesa (2000) e Monica Cappelletti (1999). Primo turno per Federica Sacco (2002), Rosanna Maffei (1999), Alessia Tagliente (2001), Harriet Hamilton (2000) e Giulia Peoni (2000).

Negli altri tornei della settimana, dominio italiano in Macedonia, dove nel locale G5, Emiliano Maggioli (2001) ha superato in finale l’altro azzurro Fabrizio Andaloro (2001) con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. Nello stesso torneo quarti di finale per Riccardo Tavilla (2000), ottavi di finale per Marco Matteoli (2001), secondo turno per Lorenzo Lorusso (2000) e primo turno per Simone Cacciapuoti (2000). Nel tabellone femminile dello stesso torneo G5 in Macedonia, quarti di finale per Gaia Bandini (2000), ottavi di finale per Linda Cagnazzo (2001), secondo turno per Linda Alessi (2001) e primo turno per Giorgia Di Muzio (2001).

In un importante torneo di grado 1 in Marocco, Pietro Martinetti (2000) ha superato le qualificazioni e poi si è fermato al primo turno e negli Stati Uniti nel G4 di Delray Beach, Rachele Rimondini (2002) ha superato le qualificazioni ed è uscita al primo turno.

Per quanto riguarda la situazione del ranking in prospettiva Roland Garros, gran balzo in avanti nelle classifiche per Lorenzo Musetti e Lisa Piccinetti che possono ora sperare di entrare nelle qualificazioni del secondo Slam stagionale, molto dipenderà dalle rinunce. Nel femminile certa la partecipazione di Tatiana Pieri, attualmente al numero 41 (+1) del ranking e di Federica Bilardo, attualmente al numero 92 (stabile). Lisa Piccinetti, terza italiana in classifica, è al numero 124 (+23).

Tra i ragazzi sicuramente entrano Francesco Forti, attualmente al numero 68 (+2) e Mattia Frinzi al numero 79 (+3), terzo italiano in classifica diventa Lorenzo Musetti al numero 156 (+71) del ranking, quarto è ora Federico Iannacone, al numero 158 (-4) del ranking.

Paolo Angella