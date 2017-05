Rafael Nadal e il problema all’orecchio: “Dovevo giocare martedì, questo era il mio obiettivo, ma ora è meglio se gioco mercoledì”

Problema all’orecchio (otite) per Rafael Nadal che ha dichiarato: “È doloroso. È successo venerdì sera, mi sono svegliato alle 3 di notte con un dolore all’orecchio. Oggi va meglio, ma mi dà ancora tanto fastidio perché fa male dappertutto anche alla testa. Ma non è nulla di serio, mi sto allenando e mi ha detto il medico che ci vogliono solo un altro po’ di giorni per stare bene. Dovevo giocare martedì, questo era il mio obiettivo, ma ora è meglio se gioco mercoledì”.

La separazione di Djokovic: “Non ho una opinione al riguardo. Cosa lui pensa sia meglio per la sua carriera, va bene. Penso che ognuno sia libero di fare ciò che sente sia meglio in quel preciso momento. Non posso parlare di ciò che non so, meglio che chiedete a lui.”

Il forfait di Federer: “L’assenza di Federer non mi mancherà (sorride). Ma per i tifosi e il torneo, quando Roger gioca è sempre una grande notizia”.