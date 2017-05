Challenger Roma Garden: Buona la prima per Quinzi. Cipolla fuori nelle qualificazioni

Esordio positivo per Gianluigi Quinzi nel torneo challenger Roma Garden.

Il 21enne marchigiano, numero 258 del ranking mondiale, in gara con una wild card, ha sconfitto con un doppio 61, in appena 59 minuti di gioco, il francese Tristan Lamasine, numero 206 Atp. Al secondo turno Quinzi affronterà il tedesco Maximilian Marterer, numero 129 del ranking mondiale.

Flavio Cipolla, invece, si è fermato al turno decisivo delle qualificazioni.

Challenger Roma Garden CH | Terra | e64.000 – TDQ Quali – 1° Turno Md

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Maciej Rajski vs Tomislav Brkic Q



CH Rome Maciej Rajski Maciej Rajski 6 6 Tomislav Brkic Tomislav Brkic 4 2 Vincitore: M. RAJSKI

2. Sam Groth vs Kimmer Coppejans (non prima ore: 13:00)



CH Rome Sam Groth Sam Groth 0 5 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 6 7 Vincitore: K. COPPEJANS

3. [WC] Stefanos Tsitsipas vs [Alt] Agustin Velotti



CH Rome Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 6 Agustin Velotti Agustin Velotti 3 0 Vincitore: S. TSITSIPAS

4. [WC] Gianluigi Quinzi vs Tristan Lamasine (non prima ore: 17:00)



CH Rome Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 6 6 Tristan Lamasine Tristan Lamasine 1 1 Vincitore: G. QUINZI

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marvin Netuschil vs [8] Yannick Maden Q



CH Rome Marvin Netuschil Marvin Netuschil 3 4 Yannick Maden [8] Yannick Maden [8] 6 6 Vincitore: Y. MADEN

2. Jan Satral vs Jozef Kovalik (non prima ore: 13:00)



CH Rome Jan Satral Jan Satral 4 0 Jozef Kovalik Jozef Kovalik 6 6 Vincitore: J. KOVALIK

3. [5] Andrej Martin vs Uladzimir Ignatik



CH Rome Andrej Martin [5] Andrej Martin [5] 7 6 Uladzimir Ignatik Uladzimir Ignatik 6 1 Vincitore: A. MARTIN

4. Marton Fucsovics vs [8] Alexander Bublik (non prima ore: 17:00)



CH Rome Marton Fucsovics Marton Fucsovics 3 6 3 Alexander Bublik [8] Alexander Bublik [8] 6 1 6 Vincitore: A. BUBLIK

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Reda El Amrani vs [5] Di Wu Q



CH Rome Reda El Amrani Reda El Amrani 6 2 4 Di Wu [5] Di Wu [5] 4 6 6 Vincitore: D. WU

2. [6] Maximilian Marterer vs Michael Mmoh (non prima ore: 13:00)



CH Rome Maximilian Marterer [6] Maximilian Marterer [6] 6 7 Michael Mmoh Michael Mmoh 3 5 Vincitore: M. MARTERER

CAMPO 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Flavio Cipolla vs [6] Oscar Otte Q