Combined Madrid: Il programma di Domenica 07 Maggio. Nessun respiro per la Schiavone. Anche Fognini in campo oltre a Seppi

Manolo Santana – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Angelique Kerber vs Timea Babos

2. [WC] Maria Sharapova vs [17] Mirjana Lucic-Baroni

3. Karen Khachanov vs [9] David Goffin (non prima ore: 14:30)

4. Kristyna Pliskova vs [3] Simona Halep

5. [5] Garbiñe Muguruza vs Timea Bacsinszky

Aranxta Sanchez Vicario – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Nicola Kuhn vs [12] Ernesto Escobedo

2. Joao Sousa vs Fabio Fognini (non prima ore: 12:30)

3. Monica Niculescu vs [10] Caroline Wozniacki

4. Carla Suárez Navarro vs Shuai Peng

5. [4] Dominika Cibulkova vs Jelena Jankovic

Estadio 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Borna Coric vs [8] Mikhail Kukushkin

2. Yaroslava Shvedova vs [8] Svetlana Kuznetsova (non prima ore: 12:30)

3. [16] Samantha Stosur vs [WC] Sara Sorribes Tormo

4. Nick Kyrgios / Jack Sock vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau (non prima ore: 15:00)

5. [WC] Fernando Verdasco / Nenad Zimonjic vs [PR] Tommy Haas / Max Mirnyi

Pista 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ana Konjuh vs [14] Kristina Mladenovic

2. Qualifier vs Yulia Putintseva

3. [5] Andreas Seppi vs [13] Pierre-Hugues Herbert

4. Qualifier vs [WC] Francesca Schiavone

5. Katerina Siniakova vs Qualifier

Pista 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lauren Davis vs Monica Puig

2. [11] Elina Svitolina vs Qualifier

3. [3] Thomaz Bellucci vs [14] Mikhail Youzhny

4. [13] Anastasia Pavlyuchenkova vs [WC] Sorana Cirstea

5. Qualifier vs Qualifier

Pista 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Adrian Mannarino vs Santiago Giraldo

2. [6] Denis Istomin vs [9] Jared Donaldson

3. [7] Andrey Kuznetsov vs Lukas Lacko

4. [15] Barbora Strycova vs Lucie Safarova

Pista 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Catherine Bellis vs Daria Gavrilova

2. Caroline Garcia vs Qualifier

3. Julia Goerges vs Qualifier

4. Qualifier vs CoCo Vandeweghe