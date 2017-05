WTA Rabat: Sfuma il titolo a Francesca Schiavone. Anastasia Pavlyuchenkova si aggiudica il 10 ecimo titolo in carriera

Anastasia Pavlyuchenkova si è aggiudicata questo pomeriggio il torneo WTA International di Rabat ($250,000, terra).

La tennista russa, n.1 del seeding, ha sconfitto in finale Francesca Schiavone, wild card, con un doppio 75 dopo 1 ora e 44 minuti di partita.

Per la Pavlyuchenkova si tratta del 10 esimo titolo in carriera nel circuito maggiore, il secondo del 2017.

Primo set: La Schiavone avanti per 4 a 2, subiva il controbreak nell’ottavo gioco, quando cedeva a 15 il turno di servizio con la russa che giocava un gran game in risposta ed impattava sul 4 pari.

Sul 4 a 4 Anastasia, 30-40, annullava una delicata palla break e teneva il servizio.

Sul 5 a 6 Francesca, dopo aver commesso un doppio fallo nel primo punto, subiva due vincenti dalla russa, che sul 30-40 e dopo aver mancato una palla set, dopo una bella risposta di rovescio e un bel diritto risolutivo, piazzava il break e chiudeva la frazione per 7 a 5.

Secondo set: L’azzurra sotto per 0 a 2, metteva a segno un parziale di otto punti consecutivi, impattando sul 2 pari.

Nel quinto game Francesca mancava una palla break (risposta di diritto in rete) e poi sul 5 pari era brava la russa ad annullare un altro break point e portarsi sul 6 a 5.

La Schiavone sul 5 a 6 giocava un game orribile al servizio, perdendo la battuta a 15 dopo aver commesso tre errori di diritto e doppio fallo sulla palla match.

Anastasia in questo modo si aggiudicava la partita per 7 a 5.

La partita punto per punto



WTA Rabat Anastasia Pavlyuchenkova [1] Anastasia Pavlyuchenkova [1] 7 7 Francesca Schiavone Francesca Schiavone 5 5 Vincitore: A. PAVLYUCHENKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Schiavone 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Schiavone 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 2-1 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Schiavone 15-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 F. Schiavone 0-15 15-15 ace 15-30 3-4 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

A. Pavlyuchenkova – F. Schiavone

01:43:05

1 Aces 4

6 Double Faults 4

68% 1st Serve % 66%

30/47 (64%) 1st Serve Points Won 33/50 (66%)

10/22 (45%) 2nd Serve Points Won 8/26 (31%)

4/7 (57%) Break Points Saved 4/9 (44%)

12 Service Games Played 12

17/50 (34%) 1st Return Points Won 17/47 (36%)

18/26 (69%) 2nd Return Points Won 12/22 (55%)

5/9 (56%) Break Points Won 3/7 (43%)

12 Return Games Played 12

40/69 (58%) Total Service Points Won 41/76 (54%)

35/76 (46%) Total Return Points Won 29/69 (42%)

75/145 (52%) Total Points Won 70/145 (48%)

16 Ranking 100

25 Age 36

Samara, Russia Birthplace Milan, Italy

Moscow, Russia Residence Milan, Italy

5′ 10″ (1.77 m) Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

159 lbs. (72 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (December 2005) Turned Pro Pro (1998)

16/8 Year to Date Win/Loss 11/9

1 Year to Date Titles 1

9 Career Titles 8

$7,189,513 Career Prize Money $10,933,249

Doppio fallo sul match point

Conquista del primo set