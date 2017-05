Challenger Roma Garden: Il Tabellone Principale. Sono sei gli azzurri al via. Donati prende Vesely

Challenger Roma Garden CH | Terra | e64.000

(1) Vesely, Jiri vs (WC) Donati, Matteo

(WC) Tsitsipas, Stefanos vs (Alt) Velotti, Agustin

Satral, Jan vs Kovalik, Jozef

Giustino, Lorenzo vs (7) Kamke, Tobias

(3) Pavlasek, Adam vs Qualifier

Groth, Sam vs Coppejans, Kimmer

(WC) Bellotti, Riccardo vs Qualifier

Fucsovics, Marton vs (8) Bublik, Alexander

(5) Martin, Andrej vs Ignatik, Uladzimir

Qualifier vs Ramirez Hidalgo, Ruben

Diez, Steven vs Trungelliti, Marco

(SE) Travaglia, Stefano vs (4) Elias, Gastao

(6) Marterer, Maximilian vs Mmoh, Michael

(WC) Quinzi, Gianluigi vs Lamasine, Tristan

Qualifier vs Jarry, Nicolas

Cecchinato, Marco vs (2) Kicker, Nicolas