WTA Madrid: Roberta Vinci conquista il secondo turno dopo una partita dai due volti

Ok Roberta

Roberta Vinci conquista il secondo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Madrid (e5.924.318, terra).

La tennista pugliese ha superato all’esordio Daria Kasatkina 19 anni e n.28 WTA, con il risultato di 61 16 61 dopo 1 ora e 20 minuti di gioco.

Al secondo turno Roberta Vinci sfiderà Simona Halep (3) o Krstyna Pliskova.

Primo set: La Vinci dopo aver annullato due palle break nel primo game, dall’1 pari inseriva il turbo e conquistava ben cinque game consecutivi e un parziale di 20 punti a 9, portando a casa in questo modo il set per 6 a 1, con la Vinci che sulla palla set metteva a segno una volèe vincente di diritto dopo uno un bell’attacco in back di rovescio.

Secondo set: La russa sbagliava molto di meno e i risultati erano diversi dal primo parziale.

Daria infatti metteva a segno i break nel secondo ed al sesto gioco e si portava sul 5 a 1 e servizio a disposizione.

Sul 5 a 1 la tennista russa teneva il turno di battuta a 15 e sulla palla set metteva a segno un servizio vincente, portando a casa il parziale per 6 a 1.

Terzo set: Nel secondo game Daria, dal 30 a 0, commetteva ben 4 errori gratuiti consecutivi e subiva il break.

Nel quarto game la russa, dal 40-30, subiva dal 40 pari due vincenti consecutivi della Vinci, che sulla palla break metteva a segno un bellissimo colpo vincente di diritto e otteneva il secondo break del set.

Sul 5 a 1 l’italiana impegnata a servire per vincere la partita, teneva a 15 il turno di battuta e chiudeva la partita per 6 a 1, piazzando sul match point un servizio vincente.

Match Point

La partita punto per punto



WTA Madrid Roberta Vinci Roberta Vinci 6 1 6 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 1 6 1 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 R. Vinci 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-0 → 5-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 R. Vinci 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 1-4 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Vinci 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Vinci – D. Kasatkina

01:19:59

3 Aces 0

1 Double Faults 1

48% 1st Serve % 68%

21/31 (68%) 1st Serve Points Won 23/38 (61%)

20/33 (61%) 2nd Serve Points Won 9/18 (50%)

2/4 (50%) Break Points Saved 1/5 (20%)

11 Service Games Played 10

15/38 (39%) 1st Return Points Won 10/31 (32%)

9/18 (50%) 2nd Return Points Won 13/33 (39%)

4/5 (80%) Break Points Won 2/4 (50%)

10 Return Games Played 11

41/64 (64%) Total Service Points Won 32/56 (57%)

24/56 (43%) Total Return Points Won 23/64 (36%)

65/120 (54%) Total Points Won 55/120 (46%)

36 Ranking 28

34 Age 19

Taranto, Italy Birthplace Togliatty, Russia

Taranto, Italy Residence Togliatty, Russia

5′ 4″ (1.63 m) Height 5′ 7″ (1.70 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 137 lbs. (62 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1999) Turned Pro Pro (2014)

6/10 Year to Date Win/Loss 13/9

0 Year to Date Titles 1

10 Career Titles 1

$11,552,146 Career Prize Money $1,448,063