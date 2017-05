ATP Monaco, Istanbul e Estoril: I risultati con il live dettagliato delle Semifinali

ATP Munich 250 | Terra | e482.060 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 11:15 (ora locale: 11:15 am)

1. [4] Julio Peralta / Horacio Zeballos vs Jeremy Chardy / Fabrice Martin



ATP Munich Julio Peralta / Horacio Zeballos [4] Julio Peralta / Horacio Zeballos [4] 6 2 Jeremy Chardy / Fabrice Martin Jeremy Chardy / Fabrice Martin 7 6 Vincitori: CHARDY / MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Chardy / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Peralta / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-4 → 1-4 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Peralta / Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Peralta / Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Peralta / Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Chardy / Martin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-3 → 3-4 J. Peralta / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 J. Peralta / Zeballos 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 1-1 → 1-2 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Chardy / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [3] Alexander Zverev vs [2] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 13:30)



ATP Munich Alexander Zverev [3] • Alexander Zverev [3] 40 7 2 Roberto Bautista Agut [2] Roberto Bautista Agut [2] 40 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-40 df 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Zverev 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

3. Hyeon Chung OR Martin Klizan vs [Q] Guido Pella (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Hyeon Chung vs Martin Klizan QF



ATP Munich Hyeon Chung Hyeon Chung 6 3 6 Martin Klizan Martin Klizan 4 6 2 Vincitore: H. CHUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 H. Chung 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Klizan 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 H. Chung 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-0 → 2-1 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 H. Chung 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Chung 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Klizan 0-15 15-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Klizan 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 H. Chung 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Klizan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Istanbul 250 | Terra | e439.005 – Semifinali

Garanti Koza Arena – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Antonio Sancic / Adil Shamasdin vs [WC] Tuna Altuna / Alessandro Motti



ATP Istanbul Antonio Sancic / Adil Shamasdin • Antonio Sancic / Adil Shamasdin 0 6 1 0 Tuna Altuna / Alessandro Motti Tuna Altuna / Alessandro Motti 0 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Sancic / Shamasdin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Altuna / Motti 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-5 → 1-6 A. Sancic / Shamasdin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-4 → 1-5 T. Altuna / Motti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Sancic / Shamasdin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 0-3 → 1-3 T. Altuna / Motti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Sancic / Shamasdin 0-15 0-40 15-40 0-1 → 0-2 T. Altuna / Motti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Sancic / Shamasdin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Altuna / Motti 15-0 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Sancic / Shamasdin 0-15 15-15 15-30 30-30 3-3 → 4-3 T. Altuna / Motti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Sancic / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Altuna / Motti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-2 → 2-2 A. Sancic / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 1-1 → 1-2 T. Altuna / Motti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Sancic / Shamasdin 15-0 30-0 0-0 → 1-0

2. [3] Diego Schwartzman vs [2/WC] Marin Cilic (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Milos Raonic vs [5] Viktor Troicki (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Estoril 250 | Terra | e482.060 – Semifinali

ESTÁDIO MILLENNIUM – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Ryan Harrison / Michael Venus vs Ariel Behar / Aliaksandr Bury



ATP Estoril Ryan Harrison / Michael Venus • Ryan Harrison / Michael Venus 0 4 0 Ariel Behar / Aliaksandr Bury Ariel Behar / Aliaksandr Bury 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Harrison / Venus 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Behar / Bury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 R. Harrison / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 3-5 → 4-5 A. Behar / Bury 15-0 15-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Harrison / Venus 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Behar / Bury 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Harrison / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Behar / Bury 15-15 30-15 2-1 → 2-2 R. Harrison / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Behar / Bury 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Harrison / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

2. [1] Pablo Carreno Busta vs [4/WC] David Ferrer (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Gilles Muller vs Kevin Anderson



Il match deve ancora iniziare