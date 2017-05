Challenger Ostrava: I risultati con il live dettagliato delle semifinali (In campo tre azzurri)

Challenger Ostrava | Terra | e64.000 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs Rameez Junaid / Lukas Rosol



CH Ostrava Sander Gille / Joran Vliegen [4] Sander Gille / Joran Vliegen [4] 0 7 4 Rameez Junaid / Lukas Rosol • Rameez Junaid / Lukas Rosol 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Junaid / Rosol 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-2 → 4-3 R. Junaid / Rosol 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Junaid / Rosol 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 R. Junaid / Rosol 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-0* 3-0* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 R. Junaid / Rosol 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 R. Junaid / Rosol 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Junaid / Rosol 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 R. Junaid / Rosol 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Junaid / Rosol 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 R. Junaid / Rosol 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Stefano Napolitano vs [2] Adam Pavlasek (non prima ore: 11:30) QF



CH Ostrava Stefano Napolitano • Stefano Napolitano 15 6 1 Adam Pavlasek [2] Adam Pavlasek [2] 40 2 2 2 palle break Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Napolitano 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Pavlasek 0-30 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [8] Marco Cecchinato vs [Q] Attila Balazs



Il match deve ancora iniziare

4. Stefano Travaglia vs Stefano Napolitano OR [2] Adam Pavlasek (non prima ore: 13:30)

5. [1] Jeevan Nedunchezhiyan / Franko Skugor vs [4] Sander Gille / Joran Vliegen OR Rameez Junaid / Lukas Rosol