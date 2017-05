Arrivano le pre quali: ma a chi servono veramente?

Il momento tanto atteso dell’anno si sta avvicinando a passi rapidi, con gli Internazionali d’Italia e la terra rossa del Foro Italico pronti a convertirsi nel centro nevralgico del tennis mondiale…in rosso. Se l’appuntamento con il Masters1000 romano viene però accolto con sorrisi generali e sinceri, il suo “succoso” antipasto, le pre quali, come ogni anno fanno storcere il naso ai più per il loro meccanismo contorto, la formula farraginosa e le tante incongruenze che si portano dietro.

Partiamo da un presupposto: l’idea alla base delle pre quali è di nobile fattura, il sogno di calcare campi di tale prestigio in teoria a portata di mano, dal tennista del sabato, al maestro da circolo fino al giovane che sogna un giorno di alzare al cielo quel trofeo tanto significativo, magari incrociando la propria racchetta con i grandi campioni che popolano il circuito. Eppure, queste pre quali proprio non finiscono per convincerci: troppi inviti messi in palio per il tabellone di qualificazione e per il main draw, un meccanismo che facendo cullare un sogno (o un’illusione?) sottrae energie preziose senza regalare punti utili al ranking, spompando quegli stessi giovani in cerca di gloria che andrebbero valorizzati. Senza contare che alcuni si cancellano da appuntamenti importanti per percorrere la strada preferenziale (a loro modo di vedere le cose) delle pre quali e sperare nel tanto agognato invito.

Difficile capire fino in fondo il meccanismo: tornei sparsi qua e là per diversi mesi, con vincitori, vinti e qualificazione di diritto alle pre quali. Per tanti, per tutti, per troppi. Una storia all’italiana si potrebbe dire, con il parallelismo attuale delle pre quali agli Us Open recentemente cancellate proprio perché manchevoli di quello spirito ideale e dilettantistico che doveva esserne la base. Si potrebbe definire il tutto come un gioco al massacro con tanti partecipanti ma un po’ troppo professionismo. Il movimento tennistico italiano che dovrebbe essere nel suo momento di massima spinta ma che invece con le pre quali finisce nel pantano dell’immobilismo. Allora cosa si potrebbe fare?

Se l’idea di base è buona, forse bisognerebbe solo aggiustare il tiro: magari uno o due inviti assegnati solo per le qualificazioni, per mantenere alte le aspettative ma snellendo una formula a dir poco pesante. Le cose difficilmente però cambieranno perché queste pre quali a qualcuno fanno comodo: la Fit, nonostante le varie critiche ogni anno infatti (a suo modo di vedere le cose) ne esce vincitrice, elargendo speranze e possibilità un po’ a tutti. Io personalmente preferirei una federazione consapevole delle proprie azioni e coraggiosa, capace di assegnare le varie wild card secondo criteri ben precisi, tanto meritocratici, rispettosi delle varie traiettorie sportive senza dimenticare di puntare sui giovani più promettenti del proprio vivaio. Invece no, meglio passare la palla alle pre quali, esaltarsi e continuare a fare una bella figura. Almeno sulla carta perché queste pre quali (e l’operato della Fit) proprio non convincono nessuno…

Alessandro Orecchio