Pre Quali Roma 2017: I risultati Live Day 1. Si parte per la conquista della wild card

Questi i risultati del torneo di Pre Qualificazione del torneo Combined di Roma.

Da ogni regione sono usciti i qualificati per la tappa finale al Foro Italico di Roma (dal 6 all’11 maggio). Inoltre sono stati invitati dal Settore Tecnico Nazionale 10 giocatori e 10 giocatrici per i tabelloni di singolare e 4 coppie maschili e 4 femminili per i tabelloni di doppio.

Sono stati sorteggiati due tabelloni di singolare maschile e femminile da 48 posti ciascuno.

singolare maschile: 2 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

singolare femminile: 1 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

doppio maschile: 1 wild card per il main draw

doppio femminile: 1 wild card per il main draw

CAMPO PIETRANGELI (a partire dalle 9)

Heras – Maccari

Rubini – Stefanini

Pontoglio – Baldi

Procacci – Burnett

Spigarelli – Zmau

CAMPO 1 (a partire dalle 9)

Speronello – Balzerani

Dell’Edera – Gabba

Brizzi – Di Nicola

Sanesi – Piludu

Clerici – Lioi

CAMPO 2 (a partire dalle 9)

Pedrini – Roncalli

Moroni – Pieri T.

Berrettini J. – Salviato

Smirnova – Pinto

Raggi – Bronzetti

CAMPO 3 (a partire dalle 9)

Moroni – Acquaroli

Viviani – Colmegna

Di Mauro – Coppini

Bullani – Abbate

Di Sarra – Bilardo

CAMPO 4 (a partire dalle 9)

TREVISAN, M. bt. CAMPO, A. 6-4 6-2

Vallone – Arcidiacono

Capecchi – Sinicropi

Natali – Floris

CAMPO 6 (a partire dalle 9)

Beghi – Ocleppo

Torelli – Mendo

Ricca – Vavassori

Hofer – Spiteri