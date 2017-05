Challenger Gimcheon: Thomas Fabbiano approda in finale

Thomas Fabbiano vola in finale nel torneo challenger di Gimcheon.

In semifinale il 27enne di San Giorgio Jonico, numero 160 del ranking mondiale, ha eliminato per 64 63, in un’ora e 25 minuti di partita, lo sloveno Blaz Kavcic, numero 123 Atp.

Ultimo ostacolo per lui il russo Teymuraz Gabashvili, numero 159 del ranking mondiale.

Challenger Gimcheon – Hard

SF Kavcic – Fabbiano (0-1) ore 04:00



CH Gimcheon Blaz Kavcic [5] Blaz Kavcic [5] 4 3 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Kavcic 0-15 0-30 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 4-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3 Aces 10 Double Faults 364% 1st Serve % 63%15/30 (50%) 1st Serve Points Won 26/39 (67%)7/17 (41%) 2nd Serve Points Won 11/23 (48%)1/6 (17%) Break Points Saved 2/5 (40%)9 Service Games Played 1013/39 (33%) 1st Return Points Won 15/30 (50%)12/23 (52%) 2nd Return Points Won 10/17 (59%)3/5 (60%) Break Points Won 5/6 (83%)10 Return Games Played 922/47 (47%) Total Service Points Won 37/62 (60%)25/62 (40%) Total Return Points Won 25/47 (53%)47/109 (43%) Total Points Won 62/109 (57%)

Kavcic – Fabbiano

Mar 05, 1987 Birthday: May 26, 1989

30 years Age: 27 years

Slovenia Slovenia Country: Italy Italy

123 Current rank: 160

68 (Aug 06, 2012) Highest rank: 98 (Apr 04, 2016)

804 Total matches: 714

$1 544 491 Prize money: $619 381

462 Points: 355

Right-handed Plays: Right-handed