Pre Quali Roma 2017: Ecco i tabelloni principali. Si parte domani dalle ore 9

Questo il tabellone delle Pre Quali 2017 che inizieranno da domani mattina alle ore 09.

Da ogni regione sono usciti i qualificati per la tappa finale al Foro Italico di Roma (dal 6 all’11 maggio). Inoltre sono stati invitati dal Settore Tecnico Nazionale 10 giocatori e 10 giocatrici per i tabelloni di singolare e 4 coppie maschili e 4 femminili per i tabelloni di doppio.

Sono stati sorteggiati due tabelloni di singolare maschile e femminile da 48 posti ciascuno e due tabelloni di doppio maschile e femminile da 16 coppie ciascuno valevoli per l’assegnazione delle wild card per gli Internazionali BNL d’Italia (13-21 maggio) secondo le seguenti modalità:

singolare maschile: 2 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

singolare femminile: 1 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

doppio maschile: 1 wild card per il main draw

doppio femminile: 1 wild card per il main draw

Si comincia sabato 6 maggio alle ore 9 con diretta su SuperTennis.

Tabellone Maschile