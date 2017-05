Sara Errani eliminata in semifinale del torneo Wta di Rabat. Passa la russa Pavlyuchenkova in due set

Esce sconfitta Sara Errani nelle semifinali del Wta International di Rabat ($250.000, terra).



L’azzurra ha perso nettamente dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova, 25 anni, Nr. 16 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e diciotto minuti di gioco.



Partita che ha seguito i pronostici della vigilia, troppo forte la russa per Sarita. L’azzurra è stata in partita sino al termine del primo set, poi ha mollato completamente la presa, pensando probabilmente alle qualificazioni di Madrid.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parte male Sarita, che combatte ma perde tutti i primi tre giochi.

La russa brekka già al primo game e raddoppia il vantaggio nel terzo gioco, al termine di un gioco combattutissimo, grazie a una splendida volee.

E’ 3-0 dopo soli 14 minuti.

La Pavlyuchenkova sembra essere in giornata ma la Errani non molla e, a poco a poco, risale la china. L’azzurra dapprima recupera un break nel quarto gioco, poi tiene un importante turno di servizio annullando due insidiose palle break avversarie.

La rimonta dell’italiana si finalizza nell’ottavo gioco, con il controbreak del pareggio. Un pallonetto lungo della russa vale il 4-4 dopo 44 minuti di gioco.

Putroppo lo sforzo di Sara non viene premiato; la Pavlyuchenkova gioca un grande game e si riporta avanti di un break, con la possibilità di servire per il set.

E non sbaglia. Il turno di battuta tenuto a 30 le vale il set. E’ 6-4 per la Pavlyuchenkova in 53 minuti di gioco.

Secondo set: inizio identico al parziale precedente.

In campo comanda la russa che muove l’azzurra a suo piacimento. Il break nel primo gioco sembra già indirizzare il parziale, break raddoppiato due giochi dopo grazie a una splendida risposta di diritto. Dopo 13 minuti è già 3-0 per la russa.

Ormai Sara ha già mollato la presa ed è con la testa a Madrid. I giochi successivi sono una passeggiata per la russa.

Il break a zero nel quinto game conferma che il parziale è ormai a senso unico e si aspetta solo la fine delle ostilità.

Una risposta in corridoio della Errani chiude il match.

E’ 6-0 per la Pavlyuchenkova in 25 minuti di gioco.

match point

Chiude il primo set

La partita punto per punto



WTA Rabat Anastasia Pavlyuchenkova [1] Anastasia Pavlyuchenkova [1] 6 6 Sara Errani Sara Errani 4 0 Vincitore: A. PAVLYUCHENKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 S. Errani 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Pavlyuchenkova – S. Errani

01:17:26

0 Aces 0

1 Double Faults 0

68% 1st Serve % 77%

19/32 (59%) 1st Serve Points Won 21/49 (43%)

9/15 (60%) 2nd Serve Points Won 5/15 (33%)

1/3 (33%) Break Points Saved 5/11 (45%)

8 Service Games Played 8

28/49 (57%) 1st Return Points Won 13/32 (41%)

10/15 (67%) 2nd Return Points Won 6/15 (40%)

6/11 (55%) Break Points Won 2/3 (67%)

8 Return Games Played 8

28/47 (60%) Total Service Points Won 26/64 (41%)

38/64 (59%) Total Return Points Won 19/47 (40%)

66/111 (59%) Total Points Won 45/111 (41%)

16 Ranking 102

25 Age 30

Samara, Russia Birthplace Bologna, Italy

Moscow, Russia Residence Bologna, Italy

5′ 10″ (1.77 m) Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

159 lbs. (72 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (December 2005) Turned Pro Pro (2002)

16/8 Year to Date Win/Loss 7/9

1 Year to Date Titles 0

9 Career Titles 9

$7,189,513 Career Prize Money $12,892,115

Davide Sala