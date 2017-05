WTA Madrid: Il Tabellone Principale. Al via per i colori italiani Roberta Vinci e Francesca Schiavone. Derby russo per la Sharapova

Roberta Vinci e Francesca Schiavone saranno impegnate da domani nel torneo WTA Premier Mandatory di Madrid.

La Vinci sfiderà al primo turno la russa Daria Kasatkina, classe 1997 e n.28 del mondo.

La Schiavone, invece, affronterà una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

Derby russo per Maria Sharapova che affronterà la connazionale Anastasia Pavlyuchenkova, n.13 del seeding.

WTA Madrid Premier M. | Terra | e5.924.318 – Parte Alta

(1) Kerber, Angelique vs Babos, Timea

Siniakova, Katerina vs Lucic-Baroni, Mirjana

Cornet, Alizé vs Bouchard, Eugenie

(WC) Sharapova, Maria vs (13) Pavlyuchenkova, Anastasia

(11) Svitolina, Elina vs Qualifier

Garcia, Caroline vs Qualifier

Riske, Alison vs Golubic, Viktorija

Shvedova, Yaroslava vs (8) Kuznetsova, Svetlana

(4) Cibulkova, Dominika vs Jankovic, Jelena

Qualifier vs Qualifier

Davis, Lauren vs Puig, Monica

Konjuh, Ana vs (14) Mladenovic, Kristina

(9) Keys, Madison vs (WC) Cirstea, Sorana

Bellis, Catherine vs Gavrilova, Daria

Qualifier vs Putintseva, Yulia

Doi, Misaki vs (7) Radwanska, Agnieszka

WTA Madrid Premier M. | Terra | e5.924.318 – Parte Bassa

(6) Konta, Johanna vs Siegemund, Laura

Qualifier vs Vandeweghe, CoCo

Suárez Navarro, Carla vs Peng, Shuai

Niculescu, Monica vs (10) Wozniacki, Caroline

(16) Stosur, Samantha vs (WC) Sorribes Tormo, Sara

Goerges, Julia vs Qualifier

Vinci, Roberta vs Kasatkina, Daria

Pliskova, Kristyna vs (3) Halep, Simona

(5) Muguruza, Garbiñe vs Bacsinszky, Timea

Bertens, Kiki vs Makarova, Ekaterina

Qualifier vs (WC) Schiavone, Francesca

Begu, Irina-Camelia vs (12) Vesnina, Elena

(15) Strycova, Barbora vs Safarova, Lucie

Mchale, Christina vs (WC) Arruabarrena, Lara

Zhang, Shuai vs Sevastova, Anastasija

Tsurenko, Lesia vs (2) Pliskova, Karolina