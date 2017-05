Flavia Pennetta annuncia alla Gazzetta: “Il lieto evento è previsto tra circa 15 giorni. Fabio giocherà il torneo di Roma ma se dovessi chiamarlo perché “è il momento” credo che fuggirebbe pure dal campo”

Flavia Pennetta è stata intervistata dalla Gazzetta dello Sport.

Il lieto evento è previsto tra circa 15 giorni: “Fabio giocherà il torneo di Roma ma se dovessi chiamarlo perché “è il momento” credo che fuggirebbe pure dal campo”.

“Fabio manda mille messaggi, si preoccupa, ha paura di non arrivare in tempo per la nascita. Farò un parto naturale se tutto andrà bene. Farò ovviamente l’epidurale perché voglio godermi il momento senza essere stordita dalla sofferenza. Mi auguro continui ad andare tutto per il meglio, sono stata fortunata, ho avuto una gravidanza stupenda. A parte qualche malessere tra il secondo e terzo mese.”

“A noi piacerebbe molto che non restasse figlio unico, però adesso concentriamoci sul primogenito e vediamo come va. Magari ci fa passare la voglia di farne un altro. Visto che tra viaggi, camminate e palestra non l’ho mai lasciato in pace, magari si vendicherà dal primo minuto.”