Challenger Gimcheon: Thomas Fabbiano conquista le semifinali (Video)

Thomas Fabbiano approda in semifinale nel torneo challenger di Gimcheon.

Nei quarti il 27enne di San Giorgio Jonico, numero 160 del ranking mondiale, ha sconfitto per 62 57 64 il giapponese Akira Santillan, numero 173 del ranking mondiale.

Domani in semifinale Thomas sfiderà lo sloveno Blaz Kavcic, numero 123 Atp e quinto favorito del seeding.

Da segnalare che Thomas nel terzo e decisivo set dopo aver perso un break di vantaggio nel secondo gioco, metteva a segno il break decisivo sull’1 pari (a 30 dal 30-15).

Sul 4 a 2 l’azzurro mancava una palla per il doppio break e poi sul 5 a 4 impegnato a servire per il match, dal 15-40 annullava due delicate palle break, prima di chiudere la partita alla seconda palla match a disposizione per 6 a 4.

Challenger Gimcheon – Hard

QF Santillan – Fabbiano (0-1) 2 incontro dalle ore 04:00



CH Gimcheon Akira Santillan Akira Santillan 2 7 4 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 6 5 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Santillan 0-15 df 15-15 30-15 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Santillan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Santillan 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-3 → 1-3 A. Santillan 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 0-3 T. Fabbiano 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Santillan 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Fabbiano 2-5 → 2-6 A. Santillan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 0-1 → 0-2 A. Santillan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2 Aces 15 Double Faults 452% 1st Serve % 74%33/51 (65%) 1st Serve Points Won 48/70 (69%)19/47 (40%) 2nd Serve Points Won 10/24 (42%)3/9 (33%) Break Points Saved 7/11 (64%)15 Service Games Played 1522/70 (31%) 1st Return Points Won 18/51 (35%)14/24 (58%) 2nd Return Points Won 28/47 (60%)4/11 (36%) Break Points Won 6/9 (67%)15 Return Games Played 1552/98 (53%) Total Service Points Won 58/94 (62%)36/94 (38%) Total Return Points Won 46/98 (47%)88/192 (46%) Total Points Won 104/192 (54%)

Santillan – Fabbiano

May 22, 1997 Birthday: May 26, 1989

19 years Age: 27 years

Japan Japan Country: Italy Italy

173 Current rank: 160

173 (May 01, 2017) Highest rank: 98 (Apr 04, 2016)

191 Total matches: 713

$72 247 Prize money: $619 381

316 Points: 355

Right-handed Plays: Right-handed