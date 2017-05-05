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Challenger Gimcheon: Quarti di Finale. Live Fabbiano vs Santillan

05/05/2017 04:35 Nessun commento
Thomas Fabbiano classe 1989, n.160 ATP
Thomas Fabbiano classe 1989, n.160 ATP

KOR Challenger Gimcheon – Hard
QF Santillan JPN – Fabbiano ITA (0-1) 2 incontro dalle ore 04:00

Il match deve ancora iniziare

Santillan JPN – Fabbiano ITA
May 22, 1997 Birthday: May 26, 1989
19 years Age: 27 years
Japan Japan Country: Italy Italy
173 Current rank: 160
173 (May 01, 2017) Highest rank: 98 (Apr 04, 2016)
191 Total matches: 713
$72 247 Prize money: $619 381
316 Points: 355
Right-handed Plays: Right-handed

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