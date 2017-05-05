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Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger Gimcheon: Quarti di Finale. Live Fabbiano vs Santillan
05/05/2017 04:35 Nessun commento
Challenger Gimcheon – Hard
QF Santillan – Fabbiano (0-1) 2 incontro dalle ore 04:00
Il match deve ancora iniziare
Santillan – Fabbiano
May 22, 1997 Birthday: May 26, 1989
19 years Age: 27 years
Japan Japan Country: Italy Italy
173 Current rank: 160
173 (May 01, 2017) Highest rank: 98 (Apr 04, 2016)
191 Total matches: 713
$72 247 Prize money: $619 381
316 Points: 355
Right-handed Plays: Right-handed
TAG: Challenger Gimcheon, Challenger Gimcheon 2017, Thomas Fabbiano
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