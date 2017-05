WTA Rabat: E’ semifinale per Francesca Schiavone

Ottava vittoria consecutiva per Francesca Schiavone che conquista le semifinali nel torneo WTA International di Rabat ($250,000, terra).

La tennista milanese ha eliminato nei quarti di finale la tedesca Tatjana Maria 29 anni e n.104 WTA, con il risultato di 61 46 63 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Domani in semifinale sfiderà Varvara Lepchenko, classe 1986 e n.73 WTA.

Nel primo set Francesca dallo 0 a 1, senza break, inseriva il turbo e conquistava ei game consecutivi portando a casa la prima frazione per 6 a 1.

Da segnalare però che l’azzurra sull’1 pari ha piazzato il break ai vantaggi dal 40-15, e poi sul 2 a 1 ha annullato una delicata palla per il controbreak.

Nel secondo set la Schiavone dopo aver recuperato un break nel secondo gioco, sul 3 pari cedeva a 30 il turno di battuta, con la tedesca che sulla palla break metteva a segno una bellissima veronica di rovescio, conquistando in questo modo il break.

Sul 5 a 4 la Maria era impegnata a servire per il set, e dopo aver annullato con autorità ben 4 palle break, al primo set point utile e dopo un passante complicato della Schiavone finito in rete, chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set l’azzurra avanti per 3 a 0, cedeva la battuta nel quinto gioco a 0 giocando un pessimo game.

Nel gioco seguente però Francesca metteva a segno il break a 0 e poi sul 5 a 3, impegnata a servire per il match, annullava una delicata palla break sul 30-40, prima di chiudere la partita alla prima palla match a disposizione per 6 a 3, piazzando sul match point un passante vincente di diritto, con la Maria che sbagliava una complicata volèe di rovescio.

Match Point

La partita punto per punto



WTA Rabat Tatjana Maria Tatjana Maria 1 6 3 Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 4 6 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Maria 0-15 0-30 2-3 → 2-4 F. Schiavone 0-15 0-40 1-3 → 2-3 T. Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Schiavone 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Schiavone 15-0 30-0 2-2 → 2-3 T. Maria 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Maria 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Maria 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0

T. Maria – F. Schiavone

01:54:44

3 Aces 1

3 Double Faults 2

59% 1st Serve % 71%

33/54 (61%) 1st Serve Points Won 37/49 (76%)

12/38 (32%) 2nd Serve Points Won 9/20 (45%)

8/14 (57%) Break Points Saved 2/5 (40%)

13 Service Games Played 13

12/49 (24%) 1st Return Points Won 21/54 (39%)

11/20 (55%) 2nd Return Points Won 26/38 (68%)

3/5 (60%) Break Points Won 6/14 (43%)

13 Return Games Played 13

45/92 (49%) Total Service Points Won 46/69 (67%)

23/69 (33%) Total Return Points Won 47/92 (51%)

68/161 (42%) Total Points Won 93/161 (58%)

04 Ranking 100

29 Age 36

Bad Saulgau, Germany Birthplace Milan, Italy

Palm Beach, FL, USA Residence Milan, Italy

5′ 8″ (1.72 m) Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

137 lbs. (62 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (1998)

9/11 Year to Date Win/Loss 11/9

0 Year to Date Titles 1

0 Career Titles 8

$1,703,176 Career Prize Money $10,933,249