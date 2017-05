Paolo Lorenzi perde in due set da Djere ed esce dal torneo Atp 250 di Istanbul

Brutta sconfitta per Paolo Lorenzi al secondo turno del torneo Atp 250 di Istanbul (€ 439.005, terra).

L’azzurro è stato superato dal serbo Laslo Djere, 21 anni, Nr. 153, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco.

Prestazione deludente dell’azzurro oggi. Paolo è apparso sottotono rispetto alle ultime uscite. Ha faticato sia a livello mentale (vedi blackout nel primo set e gli ultimi due giochi del secondo set) che tattico, dove è stato sorpreso più volte dal bravo avversario.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: ottima partenza azzurra, con Lorenzi solido e regolare.

Il quarto gioco segna un passaggio a vuoto dell’avversario e Paolino ne approfitta, brekkando a zero il serbo.

Il tennista italiano viaggia con sicurezza sino al 4-2, poi succede un incredibile blackout.

Djere sale di ritmo e affonda a piacimento, Paolo smarrisce la sicurezza mostrata sino a pochi minuti prima e soffre molto.

Le conseguenze sono il controbreak serbo nel settimo game e un break subito ai vantaggi nel nono gioco.

Sulle ali dell’entusiasmo, Djere non si ferma più e non sbaglia. Al terzo set point utile fa suo il parziale.

E’ 6-4 per il giovane serbo in 40 minuti di gioco.

Secondo set: Paolino si riassesta e il match torna ad essere equilibrato.

Entrambi i tennisti sono attenti a non concedere nulla all’avversario, consci che il set si potrebbe giocare su pochi punti. E’ così che i servizi tornano a farla da padrone e si viaggia allineati, girando sul 3-3 dopo 27 minuti di gioco dopo una bella palla corta di Djere.

Lo stesso colpo permette al serbo di allungare nel game successivo. Djere brekka a 15 e si porta così a condurre.

E’ la fine delle ostilità: Paolo esce dal campo e il suo avversario gioca sul velluto.

Il nono gioco sancisce la chiusura delle ostilità. Break a zero, culminato in un rovescio lungo di Paolino e 6-3 per Djere in 37 minuti di gioco.

Match Point

Laslo Djere chiude il match contro Lorenzi per 6-4 6-3! #tennis #ATP pic.twitter.com/9yBWTVZEei — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 4 maggio 2017

La partita punto per punto



ATP Istanbul Paolo Lorenzi [4] Paolo Lorenzi [4] 4 3 Laslo Djere Laslo Djere 6 6 Vincitore: L. DJERE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Djere 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

P. Lorenzi – L. Djere

01:17:07

1 Aces 0

1 Double Faults 1

72% 1st Serve % 61%

21/39 (54%) 1st Serve Points Won 18/27 (67%)

9/15 (60%) 2nd Serve Points Won 14/17 (82%)

1/5 (20%) Break Points Saved 0/1 (0%)

10 Service Games Played 9

9/27 (33%) 1st Return Points Won 18/39 (46%)

3/17 (18%) 2nd Return Points Won 6/15 (40%)

1/1 (100%) Break Points Won 4/5 (80%)

9 Return Games Played 10

30/54 (56%) Total Service Points Won 32/44 (73%)

12/44 (27%) Total Return Points Won 24/54 (44%)

42/98 (43%) Total Points Won 56/98 (57%)

35 Ranking 153

35 Age 21

Rome, Italy Birthplace Senta, Serbia

Siena, Italy Residence Senta, Serbia

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro N/A

14/15 Year to Date Win/Loss 4/2

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$3,214,837 Career Prize Money $218,296

Davide Sala