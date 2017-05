Wimbledon e l’aumento del montepremi per la Brexit. Per la prima volta ci sarà una diretta per le qualificazioni e l’ingresso non sarà più gratuito

Gli organizzatori del torneo di Wimbledon sono strati costretti a mettere in atto misure drastiche, in seguito alla sostanziale svalutazione della sterlina che è stata causata dalla Brexit. Nonostante fosse già stato pianificato di incrementare i premi in denaro spettanti ai partecipanti, l’aumento dei prize-money è stato forzatamamente più alto del previsto per via della necessità di compensare lo squilibrio creato dalla flessione di valore nella valuta britannica.

La sterlina vale infatti 0.16 dollari in meno rispetto a maggio dell’anno passato, pertanto c’è bisogno di corrispondere una maggiore somma di denaro al campione affinché il premio di quest’ultimo sia equivalente rispetto agli anni passati.

L’aumento dei premi in denaro rappresenta un provvedimento già per l’appunto intrapreso dai comitati organizzativi degli altri tre Grand Slam, sebbene non stretti dallo stesso vincolo con cui devono fare i conti a Wimbledon.

Grazie a un aumento del 12,5% si raggiungeranno i 31.6 milioni di sterline (oltre 37 milioni di euro) e i due vincitori si porteranno a casa un premio di 2.2 milioni di sterline, +10% rispetto alla passata edizione quando a trionfare furono Andy Murray e Serena Williams.

Il rinnovamento delle infrastrutture riguarderà anche il torneo di qualificazione, che si disputa sui campi di Roheampton.

Per la prima volta sarà previsto un biglietto d’ingresso dal costo di 5 sterline per assistere agli incontri, e uno dei campi sarà addirittura dotato di copertura televisiva.

La decisione sulle wild card per il tabellone principale e qualificazioni ci sarà il prossimo 20 giugno.

Arriva la prevedibile conferma riguardo alla messa al bando di Ilie Nastase dal Royal Box, dopo i fatti incresciosi che hanno avuto luogo durante la sfida di Fed Cup tra Romania e Gran Bretagna.

Edoardo Gamacchio