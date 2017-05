Francesca Schiavone regola la canadese Dabrowski con un duplice 6-4 e vola nei quarti di finale del Wta di Rabat

Bella vittoria per Francesca Schiavone al secondo turno del Wta International di Rabat (terra, $ 250.000).

La tennista milanese ha sconfitto la canadese Gabriela Dabrowski, 25 anni, Nr. 348 Wta, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 40 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la vincente del confronto tra la tedesca Maria e la kazaka Shvedova, due tenniste alla portata della Leonessa.

Francesca vince e convince; non è stata brillante come nel primo turno ma ha comunque offerto una bella prova. E’ stata una Schiavone in versione deluxe per la parte centrale dell’incontro, trovando solo difficoltà ad inizio e fine match, dove ha rischiato di subire un’incredibile rimonta. Bene così, anche il prossimo turno è a portata di mano.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio di partita subito molto combattuto.

I primi quattro giochi sono lottatissimi e vedono le giocatrici balbettare al servizio; la Schiavone è un diesel e inizialmente paga dazio.

Si gira quindi sul 3-1 per la canadese.

La svolta è il sesto gioco, dove Francesca risale bene da 15-40, inizia a macinare tennis e varia i suoi colpi sino a mandare fuori giri l’avversaria.

Inizia il monologo italiano che si concretizza nel controbreak del settimo game e nella facile conquista del gioco successivo. E’ 4-4 in 37 minuti di gioco.

La Leonessa non si accontenta, sfrutta bene il trend positivo e piazza la zampata vincente al termine di un lottatissimo nono gioco. Sono tre le palle break che le servono per strappare il servizio alla Dabrowski ma il sorpasso è così servito.

In battuta per chiudere il parziale, la tennista milanese non trema: al primo set point chiude meritatamente.

E’ 6-4 in 49 minuti di gioco.

Secondo set: il primo gioco conquistato dalla Dabrowski lascia presagire un parziale equilibrato ma non è così.

La Schiavone esce con tutta la sua qualità ed esperienza e lascia solo le briciole all’avversaria.

La Leonessa brekka due volte a 15, nel terzo e nel quinto game, indirizzando il parziale su binari a lei favorevoli.

In vista del traguardo l’azzurra però si perde.

Dapprima spreca malamente un match point con una risposta sbagliata su seconda avversaria, permettendo così alla canadese di tenere il servizio al termine di un gioco combattuto; successivamente si fa brekkare a 15, commettendo svariati gratuiti, infine si vede annullare un altro match point dalla Dabrowski, prima di cestinare il gioco con uno smash in rete.

Nel decimo gioco, nuovamente al servizio per chiudere il match, questa volta non trema. Una bella palla corta sancisce la chiusura delle ostilità.

E’ 6-4 per la Schiavone in 50 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Rabat Gabriela Dabrowski Gabriela Dabrowski 4 4 Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 6 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Dabrowski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 G. Dabrowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 G. Dabrowski 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Schiavone 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Dabrowski 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Dabrowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Dabrowski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Schiavone 15-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 G. Dabrowski 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 F. Schiavone 0-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Dabrowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Dabrowski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

G. Dabrowski – F. Schiavone

01:39:20

0 Aces 1

2 Double Faults 1

73% 1st Serve % 60%

26/58 (45%) 1st Serve Points Won 24/37 (65%)

13/22 (59%) 2nd Serve Points Won 11/25 (44%)

6/11 (55%) Break Points Saved 3/6 (50%)

10 Service Games Played 10

13/37 (35%) 1st Return Points Won 32/58 (55%)

14/25 (56%) 2nd Return Points Won 9/22 (41%)

3/6 (50%) Break Points Won 5/11 (45%)

10 Return Games Played 10

39/80 (49%) Total Service Points Won 35/62 (56%)

27/62 (44%) Total Return Points Won 41/80 (51%)

66/142 (46%) Total Points Won 76/142 (54%)

Davide Sala