Sara Errani supera Alison Riske dopo quasi tre ore di battaglia e approda ai quarti di finale del Wta International di Rabat

Maratona vittoriosa per Sara Errani al secondo turno del Wta International di Rabat (terra, $ 250.000).

L’azzurra ha superato la statunitense Alison Riske, 26 anni, Nr. 40 Wta, con il punteggio di 7-6(7) 6-7(4) 6-2 in due ore e 59 minuti di gioco.



Al prossimo turno trova la vincente del match tra l’australiano Gavrilova e la belga Mertens.

Bel successo da parte di Sara che, in terra marocchina, sembra aver ritrovato la voglia di lottare e vincere. Il match è stato molto equilibrato per due set, poi la Errani è stata brava ad azzerare la mente e ripartire con vigore dopo il tiebreak perduto. Ora la aspetta un incontro difficile, speriamo recuperi importanti energie per battersi al meglio.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parziale stranissimo, dominato per metà da ognuna delle due tenniste e concluso con un tiebreak da cardiopalma. Entrambe potevano vincerlo, entrambe potevano perderlo.

Va bene a Sarita, che parte fortissimo. Sara entra bene in campo, reduce dal match di primo turno vinto bene, e i risultati vengono subito colti.

Tra il terzo e il quinto gioco, la Errani crea un gap all’apparenza incolmabile. Dapprima brekka dopo un gioco molto lottato, poi risale da 15-40 e infine strappa nuovamente il servizio all’avversaria grazie alla sua aggressività.

Dopo mezz’ora si gira sul 5-1 per l’azzurra. Ed è qui che qualcosa si rompe.

La Riske prende coraggio e sicurezza nei suoi turni di servizio, mentre risponde aggressiva alle prime dell’italiana.

Inizia quindi un’incredibile risalita che culmina nel break del decimo gioco, break che le vale il 5-5.

La chiave del set è probabilmente il dodicesimo game, tenuto con i denti da Sara e che le permette di trascinarsi sino al tiebreak.

Qui è un susseguirsi di emozioni. Sara parte ancora forte, si porta avanti 4-1 ma subisce l’ennesima rimonta americana, con la Riske che si procura e non concretizza due set point.

L’italiana ha il merito di non demordere mai e viene ripagata. Al primo set point chiude la pratica.

E’ 7-6(7) in un’ora e 15 minuti di gioco.

Secondo set: l’equilibrio regna sovrano.

A uno scatto dell’una risponde subito l’altra, in un susseguirsi di emozioni e opportunità mancate.

Parte bene la Riske che, per ben due volte, brekka Sara.

A ogni allungo tentato dalla statunitense, però, c’è l’immediata risposta italiana, con Sarita brava a ricucire sempre lo strappo.

Stesso ritornello a cavallo tra il settimo e l’ottavo gioco, dove, a fronte di break della Riske risponde un controbreak italiano e tra l’undicesimo e il dodicesimo gioco.

La Riske arriva anche a due punti dal set ma si fa rimontare da 30-0, con Sara che infila quattro punti di fila, l’ultimo dei quali è uno splendido passante che vale il secondo tiebreak di giornata.

Il tiebreak è purtroppo di marca americana, con la Riske subito avanti e in grado di creare un solco sul 6-2. Qui Sara annulla i primi due set point ma nulla può sul terzo. Un bell’attacco della Riske le vale il set.

E’ 7-6(4) in un’ora e 7 minuti di gioco.



Terzo set: inizio veemente da parte della Errani.

L’azzurra sembra stare meglio fisicamente e si vede.

In soli 20 minuti è già avanti 4-0, sfruttando ottime accelerazioni da fondo e passando spesso la Riske, sempre più votata ad accorciare gli scambi e a portarsi a rete.

Ormai non c’è più partita: una risposta incrociata di diritto vale alla Errani il terzo break del parziale e la manda a servire per il match.

Qui c’è un piccolo scatto d’orgoglio dell’americana che, prima brekka Sara, poi tiene il suo turno di servizio.

L’ottavo gioco è quello finale per la Errani: un passante di rovescio le vale il match. E’ 6-2 in 37 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Rabat Sara Errani Sara Errani 7 6 6 Alison Riske [8] Alison Riske [8] 6 7 2 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Errani 0-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 S. Errani 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 S. Errani 0-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Riske 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Riske 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Riske 15-0 15-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Riske 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 df 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Riske 15-0 30-0 40-15 df 5-3 → 5-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

S. Errani – A. Riske

02:56:23

0 Aces 4

1 Double Faults 3

85% 1st Serve % 68%

53/102 (52%) 1st Serve Points Won 42/80 (53%)

9/18 (50%) 2nd Serve Points Won 15/38 (39%)

13/20 (65%) Break Points Saved 3/12 (25%)

16 Service Games Played 16

38/80 (48%) 1st Return Points Won 49/102 (48%)

23/38 (61%) 2nd Return Points Won 9/18 (50%)

9/12 (75%) Break Points Won 7/20 (35%)

16 Return Games Played 16

62/120 (52%) Total Service Points Won 57/118 (48%)

61/118 (52%) Total Return Points Won 58/120 (48%)

123/238 (52%) Total Points Won 115/238 (48%)

Davide Sala