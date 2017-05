Successo in rimonta per Camila Giorgi che piega la ciense Wang e accede ai quarti di finale del Wta International di Praga

Successo in tre set per Camila Giorgi al secondo turno del Wta International di Praga (terra, $ 250.000).

La tennista marchigiana ha superato la cinese Qiang Wang, 25 anni, Nr. 57 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la tedesca Barthel, giocatrice che sta giocando un bel tennis questa settimana.

Bene! La partita si è rivelata più ostica del previsto ma alla fine Camila l’ha portata a casa con merito. La cinese è in continua crescita ma la Giorgi ha prevalso sia dal punto si vista qualitativo che fisico.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parziale equilibratissimo, in cui le due contendenti servono in maniera impeccabile e le occasioni di break sono limitate.

La svolta avviene tra l’ottavo e il nono gioco ed è a favore della Wang. Dapprima la cinese risale da 15-40, annullando due insidiose palle break all’azzurra, poi passa.

La prima e unica palla break a disposizione dell’asiatica viene ben concretizzata. E’ 5-4 per la Wang.

La cinese al servizio è solida e non concede chance di rientro all’azzurra. Al secondo set point disponibile è 6-4 per lei in 37 minuti di gioco.

Secondo set: è il parziale più lottato.

I primi tre giochi sono lotta pura, con le due giocatrici spesso ai vantaggi per decidere le sorti dei giochi. La Wang continua a fare buona guardia, annullando una palla break alla marchigiana nel secondo game.

Improvvisamente la partita svolta. Tra il quarto e il sesto gioco, i turni di servizio non vengono più rispettati e i break fioccano; a guadagnarne è Camila che, dopo un gioco lottato, si porta avanti 4-2.

Da qui in poi l’italiana sale in cattedra e gioca meglio della cinese, non dando più l’impressione di soffrire. Il parziale viene portato a termine senza particolari patemi, chiudendo al primo set point disponibile.

E’ 6-3 per la Giorgi in 44 minuti di gioco.

Terzo set: sull’onda dell’entusiasmo per il set vinto, la Giorgi parte subito forte. Un break nel primo gioco indirizza l’incontro.

Camila gioca meglio, sembra essere sempre un passo avanti all’avversaria ma ha il difetto di non ammazzare l’incontro e quindi rischia.

Il rischio maggiore lo troviamo nel sesto gioco, dove deve risalire da 15-40 e dare tutto il meglio di se stessa per tenere il servizio. Passato il pericolo, l’italiana dilaga.

Il break nel settimo gioco ne è la prova, break che manda la Giorgi a servire per il match.

Qui succede di tutto: la Wang lotta con tutte le sue forze per portare avanti il match, si procura due palle break ma non sfonda. Il primo match point utile è quello buono per Camila.

E’ 6-2 Giorgi in 36 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Prague Camila Giorgi Camila Giorgi 4 6 6 Qiang Wang Qiang Wang 6 3 2 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Q. Wang 15-0 15-15 15-40 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Q. Wang 0-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 Q. Wang 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Q. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Giorgi 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Q. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 4-4 → 4-5 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Q. Wang 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Q. Wang 15-0 15-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Giorgi – Q. Wang

01:55:49

0 Aces 5

8 Double Faults 2

57% 1st Serve % 65%

38/50 (76%) 1st Serve Points Won 36/59 (61%)

19/38 (50%) 2nd Serve Points Won 16/32 (50%)

4/6 (67%) Break Points Saved 5/9 (56%)

14 Service Games Played 13

23/59 (39%) 1st Return Points Won 12/50 (24%)

16/32 (50%) 2nd Return Points Won 19/38 (50%)

4/9 (44%) Break Points Won 2/6 (33%)

13 Return Games Played 14

57/88 (65%) Total Service Points Won 52/91 (57%)

39/91 (43%) Total Return Points Won 31/88 (35%)

96/179 (54%) Total Points Won 83/179 (46%)

Davide Sala