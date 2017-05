Belinda Bencic operata al polso. La svizzera sarà fuori per diversi mesi

Belinda Bencic, scivolata fino al 123o posto del ranking WTA dopo essere stata una Top Ten, si è operata al polso sinistro e rimarrà lontana dai campo per alcuni mesi.

A comunicarlo è stata la stessa tennista sangallese che sui suoi social network ha pubblicato una serie di messaggi e anche una sua foto nel letto d’ospedale.

“Ciao ragazzi, sfortunatamente ho dovuto sottopormi ad un’operazione al polso sinistro e starò fuori per diversi di mesi.

Non è stata una decisione facile, ma dopo attente considerazioni con il mio team e coi dottori abbiamo deciso di affrontare questo problema, in modo da poter affrontare nel migliore dei modi i numerosi anni di carriera che ho ancora davanti.

Grazie per il supporto. Prometto di tornare più forte e affamata che mai”.

Luigi Calvo