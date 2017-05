Dominic Thiem e quel primo set con Nadal: “Il mio obiettivo è giocare in quello stesso modo per quattro o cinque set al Roland Garros”

Dominic Thiem ha parlato dopo la finale conquistata a Barcellona: “Sono molto contento del mio gioco e penso di aver lavorato molto duramente, negli ultimi due mesi, per essere arrivato dove sono adesso. Le cose stanno andando molto bene per me, in questo momento. Credo di aver messo in campo un tennis molto solido nel primo set, Rafa ha giocato benissimo come sempre ed è stato un peccato che non io sia riuscito a mantenere un livello altrettanto alto nel secondo set.

a lui è Rafa, ha vinto dieci volte qui e, semplicemente, è uno dei giocatori più forti del mondo.”

“Non posso ritenermi scontento del match che ho disputato perché ho giocato un primo set molto buono. Il mio obiettivo è giocare in quello stesso modo per quattro o cinque set al Roland Garros”, ha spiegato l’austriaco.

Edoardo Gamacchio