Petra Kvitova ritorna in campo: “Spero questa foto vi farà felice”

Petra Kvitova ha ripreso in mano la racchetta e in questi giorni si sta allenando a Monte Carlo.

Dichiara la ceca: “Ciao ragazzi spero che questa foto vi farà felice! Sono a Monaco e indovinate? Sono tornata sul campo da tennis, colpendo con un po ‘ di palle e ho ripreso in mano la mia cara racchetta Wilson”.

L’obiettivo di Petra è essere in campo per il Roland Garros, in programma dal prossimo 29 maggio.

Caroline Wozniacki è andata a trovare la ceca qualche giorni fa ed ha dichiarato: “Sono stata a trovarla qualche giorno fa, l’ho trovata davvero sorridente e sembra che le cose stiano andando bene. Sta facendo riabilitazione e spero che tutto finisca presto e che lei torni al più presto sui campi da tennis. Penso che l’aspetto più importante sia superare la cosa dal punto di vista mentale. Deve essere molto difficile per lei ma ma è una grande persona e una grande donna, è positiva e sta mancando a tutte nel circuito”.