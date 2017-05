Pre Quali di Roma: Il prossimo 5 maggio verranno sorteggiai i tabelloni. Ecco i giocatori che si sono qualificati per il torneo

Il prossimo 5 maggio verranno sorteggiati i tabelloni delle Pre Quali del torneo combined di Roma.

Da ogni regione sono usciti i qualificati per la tappa finale al Foro Italico di Roma (dal 6 all’11 maggio). Inoltre sono stati invitati dal Settore Tecnico Nazionale 10 giocatori e 10 giocatrici per i tabelloni di singolare e 4 coppie maschili e 4 femminili per i tabelloni di doppio. Venerdì 5 maggio saranno sorteggiati due tabelloni di singolare maschile e femminile da 48 posti ciascuno e due tabelloni di doppio maschile e femminile da 16 coppie ciascuno valevoli per l’assegnazione delle wild card per gli Internazionali BNL d’Italia (13-21 maggio) secondo le seguenti modalità:

singolare maschile: 2 wild card per il main draw e (4 per le qualicazioni ?)

singolare femminile: 1 wild card per il main draw e 3 wild card per il tabellone delle qualificazioni

doppio maschile: 1 wild card per il main draw

doppio femminile: 1 wild card per il main draw. Un Grazie ad Alex

Saranno queste i 10 scelti dal settore tecnico?

– Matteo Berrettini

– Simone Bolelli

– Matteo Donati

– Thomas Fabbiano

– Federico Gaio

– Alessandro Giannessi

– Lorenzo Giustino

– Stefano Napolitano

– Gianluigi Quinzi

– Lorenzo Sonego

– Nastassja Burnett

– Martina Caregaro

– Cristiana Ferrando

– Alice Matteucci

– Jasmine Paolini

– Jessica Pieri

– Tatiana Pieri

– Camilla Rosatello

– Ludmilla Samsonova

– Martina Trevisan

Qualificati Singolare Maschile (con i tornei)

TREVISAN MATTEO

2.1

STEFANINI JACOPO

2.1

CAPECCHI DANIELE

2.1

BONADIO RICCARDO

2.1

EREMIN EDOARDO

2.1

BEGHI GIANLUCA

2.1

TRAVAGLIA STEFANO

1.19

BALZERANI RICCARDO

2.2

GALOVIC VIKTOR

2.1

SALVIATO FRANCESCO

2.3

MAZZELLA MANUEL

2.2

CAMPO ANTONIO

2.2

PELLEGRINO ANDREA

2.1

RICCA GIORGIO

2.2

GIACALONE OMAR

2.1

DI MAURO ALESSIO

2.1

PONTOGLIO DAVIDE

2.2

NASO GIANLUCA

2.1

CARUSO SALVATORE

1.15

HERAS PATRICIO

2.1

SINICROPI RICCARDO

2.2

PANCALDI LUCA

2.2

MACCARI FEDERICO

2.3

BRIZZI ALBERTO

2.1

TRUSENDI WALTER

2.1

GHEDIN NICOLA

2.2

PEDRINI MARCO

2.2

SPERONELLO MARCO

2.2

BEGA ALESSANDRO

1.16

RONCALLI SIMONE

2.2

COPPINI ALESSANDRO

2.4

FAGO MATTEO

2.1

DI NICOLA GIANLUCA

2.2

LEONARDI FILIPPO

2.2

VIOLA MATTEO

2.1

BERRETTINI JACOPO

2.3

BALDI FILIPPO

2.2

ACQUAROLI GIANLUCA

2.3

Qualificate Singolare Femminile (con i tornei)

STEFANINI LUCREZIA

2.2

CAMERIN MARIAELENA

2.1

BULLANI FRANCESCA

2.4

DI GIUSEPPE MARTINA

2.1

BALDUCCI ALICE

2.1

TORELLI BEATRICE

2.3

HOFER VERENA

2.3

SABINO LISA

2.2

FLORIS ANNA

2.1

PILUDU NATASHA

2.3

DELL’EDERA FRANCESCA

2.7

BRESCIA GEORGIA

2.2

NATALI MARIANNA

2.3

SPIGARELLI MARTINA

2.2

GIOVINE CLAUDIA

2.1

BRIANTI ALBERTA

2.1

REMONDINA GIULIA

2.1

SPITERI DALILA

2.3

RAGGI ANGELICA

2.4

DI SARRA FEDERICA

2.1

BRONZETTI LUCIA

2.3

ZMAU MICHELE ALEXANDRA

2.2

SMIRNOVA IRINA

2.2

PROCACCI ANNA MARIA

2.4

RUBINI STEFANIA

2.3

GABBA GIULIA

2.2

MENDO CHIARA

2.4

MORONI ALICE

2.2

SANESI GAIA

2.3

ARCIDIACONO FEDERICA

2.3

COLMEGNA MARTINA

2.2

PINTO GIORGIA

2.4

VIVIANI MARIA VITTORIA

2.3

CLERICI GIADA

2.5

ABBATE CAMILLA

2.4

GRYMALSKA ANASTASIA

1.9

LIOI EMMA

2.3

VALLONE LISA

2.4