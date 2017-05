WTA Praga: Un’ottima Camila Giorgi elimina la n.3 del mondo Karolina Pliskova.

Grandissima vittoria per Camila Giorgi che approda nel secondo turno del torneo WTA International di Praga ($250.000, terra).

La tennista italiana ha sconfitto la tennista ceca Karolina Pliskova (1), classe 1992 e n.3 del mondo con lo score finale di 7-6 (6) 6-2 in 1 ora e 38 minuti di gioco.

Camila torna a battere una tennista top 10 dopo due anni. L’azzurra firma la settima vittoria contro una top-ten, non aveva mai battuto la numero 3 del mondo in carriera.

Al secondo turno l’azzurra sfiderà la vincente di Qiang Wang-Maria Sakkari.

Primo Set: La Giorgi sprecava un vantaggio di 4-1 nel primo set, subendo il ritorno della Pliskova sul 4-4.

Sotto 4-5 e servizio per la ceca, Camila mancava due set point, di cui uno clamoroso scagliando in rete un dritto impossibile da sbagliare.

Sempre sotto 5-6 Karolina recuperava dallo 0-30 e si andava al tie break.

Nel tie break l’azzurra mancava altri tre set point, dopo essere stata avanti 6-3, prima di chiudere la frazione per 8 punti a 6, dopo un rovescio largo della numero 3 del mondo sulla palla set.

Secondo Set: Partiva benissimo la Giorgi che brekkava nel primo e terzo game la Pliskova e conduceva così per 3-0 e doppio break di vantaggio (dopo che conquistava il doppio break con un bellissimo vincente di rovescio).

Dopo aver tenuto i rispettivi turni di battuta, si arrivava al momento decisivo del set.ù

Sul 5-2, la tennista marchigiana andava a servire per il match. L’azzurra non tremava e dopo aver tenuto a 30 la battuta, dopo un gran dritto lungo linea sulla palla match, si aggiudicava per 6-2 la seconda frazione e l’incontro.

La partita punto per punto



WTA Prague Karolina Pliskova [1] Karolina Pliskova [1] 6 2 Camila Giorgi Camila Giorgi 7 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 1-5 → 2-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-6 → 6-6 C. Giorgi 15-0 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 K. Pliskova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

K. Pliskova – C. Giorgi

01:38:48

5 Aces 4

3 Double Faults 5

68% 1st Serve % 56%

33/52 (63%) 1st Serve Points Won 33/44 (75%)

11/24 (46%) 2nd Serve Points Won 18/35 (51%)

6/9 (67%) Break Points Saved 4/5 (80%)

10 Service Games Played 10

11/44 (25%) 1st Return Points Won 19/52 (37%)

17/35 (49%) 2nd Return Points Won 13/24 (54%)

1/5 (20%) Break Points Won 3/9 (33%)

10 Return Games Played 10

44/76 (58%) Total Service Points Won 51/79 (65%)

28/79 (35%) Total Return Points Won 32/76 (42%)

72/155 (46%) Total Points Won 83/155 (54%)

Il match point

Upset complete! ✅ Giorgi ousts No.1 seed Pliskova 7-6(6), 6-2 at the #PragueOpen! pic.twitter.com/3cH0htlvtB — WTA (@WTA) 1 maggio 2017

Gran punto di Camila sul 4 a 0 (2° set)

break – 3 a 0 (2° set)

Giorgi has a double break in the second set! PragueOpen pic.twitter.com/YI4d2XD6lb — WTA (@WTA) 1 maggio 2017

La conquista del primo set

Giorgi takes the first set 7-6(6)! Is a #PragueOpen upset on the cards?! pic.twitter.com/a0g4h0DmWp — WTA (@WTA) 1 maggio 2017

Luigi Calvo