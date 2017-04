Sorteggio Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis 2017

Sorteggiati questa sera (domenica), nella sala dell’Hotel Baia di Conte, i gironi dei tornei maschile, femminile, quad e junior della Bnp Paribas World Team Cup di wheelchair tennis. Si inizia domani, lunedì 1 maggio, dalle ore 9.30, sui campi del Tc Alghero e della stessa struttura ricettiva.

Tutti i migliori giocatori al mondo parteciperanno alla manifestazione, organizzata dall’Asdc Sardinia Open ed in programma fino a domenica 7 maggio. In lizza oltre 180 atleti, in rappresentanza di ventiquattro Nazioni in lizza per il trofeo finale.

Sempre domani, ma alle 17, è in programma l’apertura ufficiale del campionato del mondo, alle 17, nella zona del porto di Alghero. La madrina della manifestazione sarà Elisabetta Canalis e vedrà la partecipazione di Pino e gli Anticorpi, i Bertas con la Corala Antonio Vivaldi, Carletto e i suoi mostri.

UOMINI

Girone 1: Francia, Brasile, Australia, Svezia.

Girone 2: Gran Bretagna, Austria, Italia, Cina.

Girone 3: Giappone, Polonia, Thailandia, Corea del Sud.

Girone 4: Argentina, Spagna, Belgio, Olanda.

DONNE

Girone 1: Olanda, Russia, Thailandia.

Girone 2: Giappone, Cina, Kenya.

Girone 3: Francia, Italia, Stati Uniti.

Girone 4: Brasile, Svizzera, Cile.

QUAD

Girone 1: Stati Uniti, Olanda, Italia, Israele.

Girone 2: Gran Bretagna, Giappone, Corea del Sud, Canada.

JUNIOR

Girone 1: Brasile, Russia, Turchia, Gran Bretagna.

Girone 2: Stati Uniti, Canada, Cile, Olanda.