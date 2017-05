Cancellate le pre quali per gli Us Open: insegnamento per la Federtennis?

I National Playoffs, che mettevano in palio delle wild card per lo Us Open, sono stati cancellati: ad annunciarlo la USTA in un comunicato che spiega i vari motivi di tale decisione.

I vertici della Federazione statunitense hanno spiegato infatti che la versione attuale di tali pre quali era davvero distante da quella originariamente pensata, pre quali concepite per poter far sognare qualunque tennista del Paese, partendo da quello da circolo per arrivare agli ex tennisti dei college americani, tutti mossi dal desiderio forte, fortissimo, di poter calcare i campi di Flushing Meadows. Ultime edizioni che avevano perso il loro tocco amatoriale per diventare sempre più terra di tennisti professionisti, alla ricerca di un’autostrada preferenziale per poter accedere al tabellone newyorchese. Una scelta che sinceramente trovo sensata, soprattutto alla luce della volontà dichiarata di reinvestire tale denaro risparmiato nello sviluppo del settore giovanile. Davvero esiste qualcuno che potrebbe avere da ridire su tale decisione?

Mentre le pre quali per il Foro Italico si avvicinano, quanto fatto dalla USTA dovrebbe far riflettere: se questo meccanismo all’italiana, a dir poco contorto, deve restare in piedi, perché non rispondere appieno al messaggio che dovrebbe rappresentare? Perché non concedere il diritto alle pre quali solo a giocatori dotati di una certa classifica e più vicini al mondo dilettantistico, mettendo in palio magari un solo invito, rispondendo a quel sogno generalizzato e unico di poter arrivare a disputare gli Internazionali d’Italia? In tal modo si manterrebbe vivo il vero spirito delle pre quali utilizzando i vari inviti risparmiati per i giovani e le risorse da valorizzare in chiave main draw e tabellone di qualificazione.

Non va inoltre dimenticato che le pre quali tolgono tempo ed energie preziose ai vari partecipanti, senza portare inoltre in dote punti utili alla classifica: qualcosa non quadra, negli anni passati ce ne siamo accorti e qualcosa mi dice che anche quest’anno storceremo il naso.

Alessandro Orecchio