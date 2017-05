Rafael Nadal sulla riforma dei tornei: “Non è logico che ci siano categorie chiuse e un torneo che vuole progredire e investire più soldi non può farlo”

E’ stato chiesto a Rafael Nadal se si dovrà in futuro modificare le categorie dei tornei ATP.

“Per me l’attuale modello di Masters 1000, ATP 500 e ATP 250 ha migliorato i montepremi e la popolarità però non funziona.

Non è logico che ci siano categorie chiuse e un torneo che vuole progredire e investire più soldi non può farlo” – dichiara Nadal che riflette sulla differenza di premi in denaro tra i tornei della stessa categoria.

“Un torneo come l’ATP di Doha è un 250 ed ha un montepremi di $ 1 milione, superiori a alcuni tornei tornei ATP 500. Se si vuole progredire bisogna dare a questi tornei la possibilità di migliorare anche nei punti ma ad oggi non è stato ancora fatto. La riforma credo che sia una cosa giusta”.