Da domani via al main draw del Torneo Internazionale ITF under 18 di Salsomaggiore

Giornata conclusiva per le qualificazioni che hanno visto oggi i ragazzi e le ragazze in gara affrontare le fatiche di un doppio turno per accedere al tabellone principale riservato a sei giocatori e quattro giocatrici. Intanto il circolo si è animato per l’arrivo di quelli che saranno i protagonisti di questa 34^ edizione.

Atleti provenienti da ben 31 nazioni di tutti i continenti. Tra questi ve ne sono undici che fanno parte di un ristretto gruppo che la Federazione Internazionale ha selezionato per prendere parte al circuito italiano dei tornei juniores che proseguirà con i tornei di Prato , S.Croce e Trofeo Bonfiglio a Milano. Sono giocatori e giocatrici che vengono visionati nei vari continenti e che in molti casi non avrebbero modo di fare esperienze internazionali ma grazie all’ITF rientrano in un programma di sviluppo . Sono accompagnati da un team di coach di grande esperienza di cui fanno parte il colombiano Ivan Molina (vincitore del misto a Parigi con la Navratilova nel 1974) , la brasiliana Roberta Burzagli , il macedone Goran Shevchenko e la bielorussa Irena Chichmarova). In questo gruppo figurano tra i maschi il numero uno del torneo ,il messicano Alan Rubio Fierros , il coreano Park n°3 e tra le donne figurano le prime quattro teste di serie del torneo. Le attenzioni degli italiani saranno concentrate sul veronese Mattia Frinzi che non ha brillato molto sinora ,eliminato subito da Musetti a Firenze e dal francese Jacquet a Beaulieau e sul romagnolo Francesco Forti che appare in gran forma ,fresco del successo riportato a Firenze e degli ottavi raggiunti nel gruppo 1 di Beaulieau. Tra le ragazze da seguire la tennista di Montepulciano Lisa Piccinetti n°6 del torneo che qui a Salso lo scorso anno raggiunse la semifinale.

Risultati

Qualificazioni Boys 2°turno : Vatteroni (Ita) b Perin (Ita) 63 64;Di Nocera (Ita) b Mazza (Ita) 62 63;Thiem (Aut) b Quinzi (Ita) 75 62;Sinner (Ita) b Lippi (Ita) 64 61;Bombara (Ita) b Tsitsipas (Gre) 06 64 75;Nardi (Ita) b Peruzza (Ita) 75 64;Malgaroli (Ita) b De Bernardis (Ita) 26 64 61;Bencic (Sui) b Ruggeri (Ita) 64 62;Liucci (Ita) b Contarino (Ita) 61 64;Cecere (Ita) b Stefanacci (Ita) 75 63;Ingarao (Ita) b Pieri (Ita) 64 60;turno finale : Liucci (Ita) b Cecere (Ita) 62 61;Krainer (Aut) b Sinner (Ita) 57 61 75;Thiem (Aut) b Vatteroni (Ita) 75 75;

Girls 2°turno : Paoletti (Ita) b Nonnis Marzano (Ita) 60 64;Tcherkes Zade (Ita) b Pigato (Ita) 61 16 75;Tagliente (Ita) b Zara (Ita) 64 63;Tsygourova (Sui) b Mascolo (Ita) 62 61;Novikova (Rus) b Romito (Ita) 64 61;Peoni (Ita) b Trevisan (Ita) 64 61;Hamilton (Ita) b Piangerelli (Ita) 63 62;Mariani (Ita) b Mazzola (Ita) 63 67 64;turno finale : Tsygourova (Sui) b Tcherkes Sade (Ita) 62 36 64;

Questi gli accoppiamenti degli italiani :

Boys : Zeppieri – Naw (Syr) ; Rottoli – qual. ; Tortora – qual.;Speziali – qual. ;Musetti – qual. ;Trapani – Khamis (Egy) ; Oliveira (Bra) – Furlanetto ;Iannaccone – Kristensen (Den) ;Marson – Cerundolo (Arg) ; Bosio – qualif. ;Ortenzi – Hoyos (Col);Taddia – Hardt (Dom).

Girls : VIsmane (Lat) – Maffei ;Amendola – qual. ;Sacco – Radisic (Slo) ;Visentin – Olynikova (Cro);Cocciaretto – Henneman (Swe) ;La Rocca – Wolf Gasparin (Bra);PIccinetti – Makatsaria (Geo);Carbonaro – Naklo (Tha) ;Mareen (Bel) – Cappelletti ;Biagianti – Kovacs (Hun) ;Kubka (Pol)- Chiesa .