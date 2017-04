ITF Junior Salsomaggiore: Luca Nardi supera le qualificazioni, che maratona per Thiem!

Sono terminate le qualificazioni della trentaquattresima edizione del Torneo Internazionale Giovanile di Salsomaggiore Terme. Da domani, al via gli incontri del tabellone principale.

TORNEO MASCHILE – Continua la cavalcata di Luca Nardi, classe 2003. L’azzurrino, che all’esordio aveva fermato a sorpresa l’australiano Morogiannis (tds 8), ha vinto prima contro Valerio Perruzza per 7-5 6-4 e poi contro Alessandro Ingarao, numero due del seeding, col punteggio di 3-6 7-5 7-5.

Riccardo Di Nocera lascia le briciole a Gabriele Bombara al turno finale: 6-1 6-0 lo score. Bombara, nel primo pomeriggio, aveva sconfitto il più quotato greco Petros Tsitsipas recuperando dopo un primo set perso per 6-0. Il terzo qualificato italiano è Francesco Liucci che, in successione, ha battuto Matteo Contarino 6-1 6-4 ed Edoardo Cecere 6-2 6-1.

Accoppiata austriaca nel main draw: sia Lukas Krainer che Moritz Thiem hanno superato le ‘quali’. Il fratello di Dominic, battuto da Nadal in finale a Barcellona, è stato in campo per quasi tre ore contro la wild card Lorenzo Vatteroni, vincendo 7-5 7-5. Tanti scambi lunghi, partita non bellissima da vedere.

In campo in questi minuti Brian Bencic e Leonardo Malgaroli, arrivato a sorpresa al turno decisivo dopo aver vinto in rimonta contro Alessio De Bernardis per 2-6 6-4 6-1.

TORNEO FEMMINILE – Tre qualificate italiane su quattro sono italiane. Sfumato il poker a causa della sconfitta di Isabella Tcherkes Zade per mano della svizzera Katerina Tsygourova. Il match, che ha attirato una buona cornice di pubblico, si è concluso al terzo set (6-2 3-6 6-4).

Sono serviti tre set anche ad Harriet Hamilton e Alessia Tagliante per avere la meglio rispettivamente di Maria Novikova, protagonista all’ora di pranzo di un match a senso unico con Carlotta Romito, e Matilde Paoletti, che in apertura di giornata ha fermato Carlotta Nonnis Marzano.

Tutto facile per Giulia Peoni: vittoria a Salsomaggiore sulla veneta Federica Trevisan (6-4 6-1) e poi a Fidenza contro Matilde Mariani (6-2 6-2). Giulia, attuale n.2058 ITF, vanta un best ranking al n.604, fatto registrare nel gennaio del 2016. Il main draw, per quanto mostrato questo weekend, è assolutamente meritato.

Q TORNEO MASCHILE: Lukas Krainer, Luca Nardi, Riccardo Di Nocera, Moritz Thiem, Francesco Liucci, Brian Bencic/Leonardo Malgaroli.

Q TORNEO FEMMINILE: Giulia Peoni, Harriet Hamilton, Katerina Tsygourova, Alessia Tagliente.

Lorenzo Carini

Main Draw – Maschile

Alan Fernando RUBIO FIERROS [1] – BYE

Giulio ZEPPIERI – Hazem NAW

Lorenzo ROTTOLI (WC) – Francesco LIUCCI (Q)

BYE – Gilbert SOARES KLIER JUNIOR [16]

Bang Shuo YIN [12] – BYE

Luca NARDI (Q) – Davide TORTORA (WC)

Brian BENCIC (Q) – Ye Cong MO

BYE – Francesco FORTI [6]

Benard Bruno NKOMBA [4] – BYE

Moritz THIEM (Q) – Filippo SPEZIALI (WC)

Gabriel CURRLIN – Karlo KRANIC

BYE – Seon Yong HAN [13]

Joao Lucas REIS DA SILVA [10] – BYE

Riccardo DI NOCERA (Q) – Lorenzo MUSETTI

Yusuf KHAMIS – Andrea TRAPANI

BYE – Leonid SHEYNGEZIKHT [8]

Uisung PARK [5] – BYE

Christian OLIVEIRA – Marco FURLANETTO (WC)

Federico IANNACCONE – Patrick KRISTENSEN

BYE – Bu YUNCHAOKETE [9]

Chase FERGUSON [15] – BYE

Guido MARSON – Juan Manuel CERUNDOLO

Igor GIMENEZ – Jannik SINNER (LL)

BYE – Chun Hsin TSENG [3]

Mattia FRINZI [7] – BYE

Digvijay Pratap SINGH – Karlo DIVKOVIC

Gabriele BOSIO – Lukas KRAINER (Q)

BYE – Juan Alejandro HERNANDEZ SERRANO [11]

Matheus PUCINELLI DE ALMEIDA [14] – BYE

Alejandro HOYOS FRANCO – Gian Marco ORTENZI (WC)

Nick HARDT – Leonardo TADDIA (WC)

BYE – Ryan NIJBOER [2]

Main Draw – Femminile

Daniela VISMANE [1] – Rosanna MAFFEI

Alice AMENDOLA – Alessia TAGLIENTE (Q)

Nika RADISIC – Federica SACCO (WC)

Maria NOVIKOVA (LL) – Laura Sofia RICO GARCIA [7]

Anastasia IAMACHKINE [3] – Katerina TSYGOUROVA (Q)

Elisa VISENTIN – Oleksandra OLIYNYKOVA

Caijsa Wilda HENNEMANN – Elisabetta COCCIARETTO (WC)

Giulia LA ROCCA – Nathalia WOLF GASPARIN [8]

Lisa PICCINETTI [6] – Ana MAKATSARIA

Kristina NOVAK – Harriet HAMILTON (Q)

Victoria HU – Giulia PEONI (Q)

Giulia CARBONARO – Thasaporn NAKLO [4]

Axana MAREEN [5] – Monica CAPPELLETTI

Martina BIAGIANTI (WC) – Zita KOVACS (WC)

Martyna KUBKA – Enola CHIESA

Noa KRZNARIC – Naho SATO [2]