Kristina Mladenovic su Maria Sharapova: “capisco i tornei perchè fa parte del mercato e del business”

Kristina Mladenovic prima della finale del torneo di Stoccarda ha ancora parlato di Maria Sharapova.

“Maria è sicuramente un grande nome, molta gente viene a vederla e capisco i tornei perchè fa parte del mercato e del business.

Senza dubbio dall’altra parte credo che anche lei riceva un aiuto extra rispetto ad altre tenniste in una situazione simile.

Maria ha lo stesso gioco di sempre. Non vedo niente di nuovo, penso che stia giocando davvero bene come nel passato. Sono contenta di esserne uscita vincitrice dopo un inizio di match difficile. Ho lottato e ho vinto una partita complicata.”