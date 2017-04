ITF Junior: Emiliano Maggioli vince in Macedonia. Finale per Giorgia Di Muzio. La situazione per il Roland Garros Junior

Il torneo più importante della settimana si è disputato in Francia, il grado 1 di Bealieu sur Mer. Torneo molto disturbato dalla pioggia con continui rinvii e più turni giocati nelle giornate risparmiate dal maltempo. Il risultato migliore per i nostri colori è stato portato a casa da Tatiana Pieri (1999) che ha raggiunto i quarti di finale. Discreta anche la prova di Federica Bilardo (1999), che si è arresa agli ottavi di finale alla forte Olga Danilovic. Secondo turno per Benedetta Ivaldi (2000), primo turno per Lisa Piccinetti (2000), Federica Rossi (2001), Rosanna Maffei (2000) e Monica Cappelletti (1999), le ultime due provenienti dalle qualificazioni.

Nel settore maschile il miglior risultato è stato raggiunto da Francesco Forti (1999) che è arrivato agli ottavi di finale. Primo turno invece per Mattia Frinzi (1999). Qualificazioni non superate per Nicolò Inserra (1999) e Guido Marson (1999).

I risultati migliori per l’Italia in questa settimana sono arrivati dalla Macedonia dove Emiliano Maggioli (2001) ha vinto sia il singolare maschile che il doppio in coppia con Fabrizio Andaloro (2001). Per Maggioli finale di singolo vinta addirittura con il punteggio di 6-0 6-0 sul macedone Stefan Dragovic. Nello stesso torneo ottima prova anche di Giorgia Di Muzio (2001), che partendo dalle qualificazioni ha vinto sette partite consecutive ed è stata sconfitta solo il finale dalla russa Timofeeva. Nello stesso torneo, nel femminile, ottavi di finale per Linda Alessi (2001), Linda Cagnazzo (2001) e Gaia Bandini (2000), nel maschile, quarti di finale per Fabrizio Andaloro (2001) e primo turno per Marco Matteoli (2001), Simone Cacciapuoti (2000) e Lorenzo Lorusso (2000).

In Algeria nel torneo G3 ottima prova per Melania Delai (2002) che è arrivata alle semifinali sia in singolare che in doppio e poi si è dovuta ritirare per un problema fisico. Nel maschile qualificazioni superate e eliminazione al primo turno per Pietro Martinetti (2000).

Negli altri tornei, nel G2 in Romania, secondo turno per Nicola Vidal (1999). Nel G2 in Slovacchia secondo turno per Riccardo Perin (2000) e primo turno per Riccardo di Nocera (2000). Qualificazioni non superate per Matteo Contarino e Pietro Mugelli. Nel femminile, sempre in Slovacchia, secondo turno per Enola Chiesa (2000). Nel G4 in Inghilterra primo turno per Giulia Brighi (2001) e Lavinia Lancellotti (2001). Nel G5 a Gran Canaria, secondo turno per Carola Cavelli (2001) e primo turno per Giuseppina Miccio (2000).

Questa settimana molti italiani sono impegnati nel torneo G2 a Salsomaggiore, che Live Tennis segue con aggiornamenti in diretta a cura di Lorenzo Carini.

Per quanto riguarda la situazione del ranking in prospettiva Roland Garros, la situazione è molto simile a quella della settimana precedente. Nel femminile certa la partecipazione di Tatiana Pieri, attualmente al numero 49 (+1) del ranking e di Federica Bilardo, attualmente al numero 67 (stabile). Per entrambe la ricorsa è al main draw diretto. Più difficile la situazione delle altre. Lisa Piccinetti, terza italiana in classifica, è al numero 125 (+1) e dovrà scartare i punti di Salsomaggiore. Federica Rossi è ancora più lontana al numero 179 (+5).

Tra i ragazzi sicuramente entrano Francesco Forti, attualmente al numero 68 e Mattia Frinzi al numero 81, resta in bilico Federico Iannacone, attualmente al numero 154 del ranking, troppo lontani tutti gli altri.

Paolo Angella