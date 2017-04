ATP Barcellona e Budapest: Nadal suona la decima anche a Barcellona. Pouille vince a Budapest (Video)

Rafael Nadal ha conquistato il trofeo, per la decima volta in carriera, del torneo ATP 500 di Barcellona.

Il campione spagnolo si è imposto in finale per 64 61, in un’ora e mezzo di gioco, sull’austriaco Dominic Thiem.

Per Nadal sono 71 i titoli vinti in carriera (-6 da McEnroe quarto nella classifica all-time dell’Era Open), 10 a Barcellona e 51 sulla terra battuta complessivamente.

Numeri impressionanti per un campione che è ormai il grande favorito per il Roland Garros.

Lucas Pouille ha conquistato questo pomeriggio il torneo ATP 250 di Budapest.

Il 23enne francese, numero 14 del ranking mondiale e primo favorito del seeding,, in poco meno di un’ora e 5 minuti, ha superato il britannico Aljaz Bedene, numero 68 del ranking mondiale, partito dalle qualificazioni.

Per Lucas è il secondo trofeo messo in bacheca, dopo quello conquistato a Metz lo scorso anno.

ATP Barcelona 500 | Terra | e2.324.905 – Finali

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [PR] Philipp Petzschner / Alexander Peya



ATP Barcelona Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi 6 6 Philipp Petzschner / Alexander Peya Philipp Petzschner / Alexander Peya 4 3 Vincitori: MERGEA / QURESHI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Mergea / Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Petzschner / Peya 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 4-3 → 5-3 F. Mergea / Qureshi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 P. Petzschner / Peya 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Mergea / Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Petzschner / Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Mergea / Qureshi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 P. Petzschner / Peya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Petzschner / Peya 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 F. Mergea / Qureshi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 P. Petzschner / Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Mergea / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 P. Petzschner / Peya 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 3-2 → 3-3 F. Mergea / Qureshi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 2-2 → 3-2 P. Petzschner / Peya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Petzschner / Peya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 F. Mergea / Qureshi 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Dominic Thiem vs [3] Rafael Nadal (non prima ore: 16:00)



ATP Barcelona Dominic Thiem [4] Dominic Thiem [4] 4 1 Rafael Nadal [3] Rafael Nadal [3] 6 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 D. Thiem 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Budapest 250 | Terra | e482.060 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [4] Brian Baker / Nikola Mektic



ATP Budapest Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [3] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [3] 6 4 Brian Baker / Nikola Mektic [4] Brian Baker / Nikola Mektic [4] 7 6 Vincitori: BAKER / MEKTIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Baker / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Baker / Mektic 0-15 0-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Baker / Mektic 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 B. Baker / Mektic 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Sebastian Cabal / Farah 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 B. Baker / Mektic 30-30 0-1 → 0-2 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 B. Baker / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. Baker / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 B. Baker / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Baker / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 B. Baker / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-1 → 1-1 B. Baker / Mektic 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Lucas Pouille vs [Q] Aljaz Bedene (non prima ore: 15:00)