Roger Federer batte Isner in una esibizione benefica e poi dichiara: “Penso che giocherò al Roland Garros” (Video)

C’è stato il tutto esaurito nella Key Arena di Seattle da più di 17.000 posti a sedere per la quarta edizione di Match for Africa 4.

Protagonista Roger Federer, che ha vinto il match di singolare contro il numero 24 al mondo John Isner per 6-4 7-6(7).

Nel doppio da un solo set lo svizzero insieme al co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha poi sconfitto Isner e il chitarrista Mike McCready.

Il ricavato è stato interamento devoluto alla Roger Federer Foundation.

Dichiara Roger al termine della partita: “Mi sento molto privilegiato ad essere tornato su un campo da tennis. L’anno scorso è stato estremamente difficile avendo avuto un’operazione e un ginocchio che mi dava senza problemi.

Poi ho avuto anche un dolore alla schiena e a Wimbledon ho capito che era davvero troppo. Mi sono fermato sei mesi e speravo che il lavoro fatto nella off-season pagasse. Ho avuto una seconda chance di tornare nel circuito professionistico e ciò che ho fatto in Australia è stato davvero entusiasmante.”

La scelta di restare fermo: “La stagione su terra l’anno scorso è stata molto complicata per me, quindi quest’anno sapevo che avrei saltato qualche torneo. La questione era se giocare o meno un Masters 1000 prima del Roland Garros. Non lo farò e penso che questa sia la preparazione perfetta per l’Open di Francia. È la giusta decisione come padre, marito, tennista, per allenarsi e per la mia fondazione”.

Roland Garros verso il Si: “Penso che giocherò al Roland Garros, ma deciderò tra 10 giorni. Devo essere affamato, entusiasta di spostarmi sulla terra rossa, e giocare non per far contente le persone, ma andrò lì dicendo ‘vediamo cosa succede, ma chi lo sa, posso fare bene, e poi non si sa mai…’. Rafa è il favorito, è così forte sul rosso, lo ha dimostrato di nuovo a Monte Carlo. Poi c’è Novak che ha vinto l’

anno scorso e che sarà tra i favoriti. Quindi sarà dura ma sì, l’obiettivo è andare a Parigi.”