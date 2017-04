ITF Junior Salsomaggiore: Nardi e Paoletti, che sorprese!

Si è conclusa la prima giornata di qualificazioni per quanto riguarda l’edizione numero 34 del Torneo Internazionale Juniores di Salsomaggiore Terme, manifestazione di Grado 2 in corso di svolgimento su campi in terra battuta outdoor.

TORNEO MASCHILE – Avanza senza alcun problema il numero uno del seeding, l’austriaco Lukas Krainer, domani atteso da Edoardo Zanada. L’Austria sorride anche grazie al baby Thiem, Moritz: il fratello minore di Dominic, vincitore quest’oggi su Andy Murray nel torneo di Barcellona, si è imposto per 6-3 6-1 sul tennista locale Giacomo Poletti, regalandosi l’opportunità di affrontare Gianluca Quinzi al secondo turno del tabellone cadetto.

La vittoria è una formalità pure per Riccardo Di Nocera (6-0 6-0 contro Danila Perkovskiy), Riccardo Perin (6-3 7-6 contro Andrea Cugino), Petros Tsitsipas (6-2 6-2 contro Luca Parenti) e Brian Bencic (6-1 6-2 contro Massimo Brambati).

Incredibile vittoria per il classe 2003 Luca Nardi, capace di estromettere in due set, 6-1 6-4, il forte australiano Dimitri Morogiannis, di quattro anni più grande e Top-500 del ranking ITF. Per Nardi ci sarà ora un impegno sulla carta abbordabile contro Valerio Perruzza, che ha avuto la meglio di Flavio Cobolli al tie-break del terzo set.

TORNEO FEMMINILE – Tante sorprese fra le ragazze. Iniziamo col parlare della sconfitta della numero uno, Lisa Marie Lausecker: la giocatrice austriaca ha fatto partita pari con Matilde Mariani solo nel primo set, prima di cedere di schianto nel secondo. 7-5 6-1 per l’azzurra, in tabellone con una wild card. Oltre a Mariani, sorprende anche Matilde Paoletti che non ha lasciato scampo alla rumena Ilinca, numero cinque (6-3 6-0).

Ko sia la numero due del seeding Cristina Elena Tiglea, battuta da Anastasia Piangerelli per 7-6 6-2, che Carola Cavelli, uscita alla distanza per mano di Martina Zara dopo un’estenuante battaglia, specie nei primi due set.

Vittoria per Federica Trevisan, che con un duplice 7-5 ha messo fine all’avventura di Chiara Giaquinta, apparsa quest’oggi piuttosto fallosa in un match non troppo bello da vedere, anche se ricco di scambi lottati.

Lisa Pigato centra il secondo turno dopo il successo in due parziali su Giulia Turconi; la lombarda affronterà Isabella Tcherkes Zade al secondo round.

PROGRAMMA DI DOMENICA – Doppio turno nella seconda giornata del torneo. Si parte alle 8.30/9.00: si gioca su tre campi a Salsomaggiore e due a Fidenza ma, come di consueto, alcuni incontri potrebbero subire una variazione di sede.

A Salsomaggiore, da segnalare Tcherkes Zade-Pigato (Campo 1, secondo match dalle 8.30), Bencic-Vincent Ruggeri (Campo 1, non prima ore 10.30) e Peoni-Trevisan (Campo 3, secondo match dalle 10.30).

A Fidenza, attireranno appassionati sulle tribune Thiem-Quinzi (Campo 1, ore 9.00) e Krainer-Zanada (Campo 2, secondo match dalle 9.00)

Lorenzo Carini

34th Torneo Internazionale Salsomaggiore – Italiani in Campo Domani

Lorenzo Vatteroni vs. Riccardo Perin [7] ore

Isabella Tcherkes Zade [3] vs. Lisa Pigato # incontro dalle ore

Brian Bencic [5] vs. Samuel Vincent Ruggeri Non prima delle ore 10:30

Riccardo Di Nocera [3] vs. Manuel Mazza ore

Gabriele Bombara vs. Petros Tsitsipas [9] # incontro dalle ore

Leonardo Malgaroli vs. Alessio De Bernardis [10] Non prima delle ore 10:30

Anastasia Piangerelli vs. Harriet Hamilton 2 incontro dalle ore 10:30

Carlotta Nonnis Marzano vs. Matilde Paoletti ore

Valerio Perruzza vs. Luca Nardi # incontro dalle ore

Francesco Liucci [6] vs. Matteo Contarino Non prima delle ore 10:30

Giulia Peoni vs. Federica Trevisan 2 incontro dalle ore 10:30

Moritz Thiem [4] vs. Gianluca Quinzi ore

Martina Zara vs. Alessia Tagliente # incontro dalle ore

vs. Samuele Pieri Non prima delle ore 11:00

Matilde Mariani vs. Alessandra Mazzola 2 incontro dalle ore 11:00

Tommaso Lippi vs. Jannik Sinner [11] ore

Lukas Krainer [1] vs. Edoardo Zanada # incontro dalle ore

Luca Fantini vs. Edoardo Cecere [12] 2 incontro dalle ore 11:00