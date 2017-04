ATP Istanbul: Quali. Riccardo Bellotti per la prima volta in carriera in un main draw di un torneo del circuito maggiore

Riccardo Bellotti supera le qualificazioni nel torneo ATP 250 di Istanbul.

Il 25enne nato a Vienna, numero 204 del ranking mondiale e sesta testa di serie delle quali, al turno decisivo ha sconfitto per 62 61, in un’ora e 13 minuti, il lituano Laurynas Grigelis, numero 249 Atp.

Per Bellotti si tratta della prima qualificazione in carriera in un torneo del circuito maggiore e per la prima volta sarà ai nastri di partenza in un main draw di un torneo del circuito maggiore.

Laurynas Grigelis vs [6] Riccardo Bellotti



ATP Istanbul Laurynas Grigelis Laurynas Grigelis 2 1 Riccardo Bellotti [6] Riccardo Bellotti [6] 6 6 Vincitore: R. BELLOTTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Bellotti 15-0 30-0 1-5 → 1-6 L. Grigelis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 1-4 → 1-5 R. Bellotti 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Grigelis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Bellotti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 L. Grigelis 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Bellotti 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Grigelis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 R. Bellotti 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 L. Grigelis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Bellotti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Grigelis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Bellotti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

0 Aces 13 Double Faults 050% 1st Serve % 68%14/22 (64%) 1st Serve Points Won 25/36 (69%)6/22 (27%) 2nd Serve Points Won 12/17 (71%)2/6 (33%) Break Points Saved 6/6 (100%)7 Service Games Played 811/36 (31%) 1st Return Points Won 8/22 (36%)5/17 (29%) 2nd Return Points Won 16/22 (73%)0/6 (0%) Break Points Won 4/6 (67%)8 Return Games Played 720/44 (45%) Total Service Points Won 37/53 (70%)16/53 (30%) Total Return Points Won 24/44 (55%)36/97 (37%) Total Points Won 61/97 (63%)

249 Ranking 204

25 Age 25

Klaipeda, Lithuania Birthplace Vienna, Austria

Costa di Mezzate, Italy Residence N/A

6’0″ (182 cm) Height N/A

168 lbs (76 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

3/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$239,150 Career Prize Money $127,661

1. [WC] Miomir Kecmanovic vs [8] Daniel Brands



ATP Istanbul Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 4 4 Daniel Brands [8] Daniel Brands [8] 6 6 Vincitore: D. BRANDS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Brands 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 D. Brands 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 3-3 → 4-3 D. Brands 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Brands 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Brands 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Brands 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 D. Brands 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 ace ace 3-3 → 4-3 D. Brands 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Brands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 D. Brands 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Adrian Menendez-Maceiras vs [5] Mohamed Safwat



ATP Istanbul Adrian Menendez-Maceiras [3] Adrian Menendez-Maceiras [3] 30 1 Mohamed Safwat [5] • Mohamed Safwat [5] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Safwat 0-15 15-15 15-30 1-0 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Alexey Vatutin vs [7] Stefanos Tsitsipas