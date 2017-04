Qualificazioni in corso nella 34^ edizione Torneo Internazionale ITF under 18 di Salsomaggiore: La grande famiglia del tennis

Il leitmotiv di queste qualificazioni di Salsomaggiore sembra costituito dalla presenza nel torneo di un considerevole numero di giocatori legati da rapporti di sangue segno che non è un caso ma il tennis può rivelarsi in molti casi una “malattia” contagiosa al’interno di una stessa famiglia. Avere in casa un familiare che ha giocato a qualsiasi livello costituisce un grande stimolo un po’ per spirito di emulazione e un po’ perché quando si è cresciuti a pane e tennis in molti casi diventa difficile sottrarsi. Tra figli e fratelli d’arte più o meno famosi queste qualificazioni di Salso hanno visto in azione il fratello di Dominik Thiem , Moritz , classe 1999 , che ha fatto bene recentemente in Israele conquistando una finale in un gruppo 4.

Abbiamo poi Brian Bencic , fratello di Belinda , che cinque anni anni fa era qui ad assistere al successo di Belinda. Sempre restando in chiave straniera ha fatto il suo esordio Petros Tsitsipas , classe 2000 . Suo fratello Stefanos di due anni di grande è considerato un ottimo talento ed è ora a ridosso dei primi 200 del ranking ATP. Gli italiani non sono da meno , il fratellino di Quinzi , Gianluca , mancino classe 2001 sembra ben avviato mentre tra le ragazze è scesa in campo grazie ad una wild card Lisa Pigato figlia di Ugo , maestro ed ex prima categoria. Lisa sembra sulla strada giusta dopo le finali dello scorso anno di Pavia under 14 e Crema under 16. Tra gli azzurrini più promettenti hanno passato il primo ostacolo il pesarese Luca Nardi che vanta il prestigioso successo di inizio stagione nel “Petit As “ di Tarbes. In serata rinfresco di apertura del torneo alla Mostra “Memorie” di Gianfranco Asveri che da otto anni dà vita all’immagine del torneo.

Risultati – 1° turno : Qualificazioni Boys : Krainer (Aut) b Andreoli (Ita) 60 61;Zanada (Ita) b Zampoli 61 61;Lippi (Ita) b Monea 60 60;Bombara (Ita) b Masetti (Ita) 75 60; Pieri (Ita) b Serafini (Ita) 46 76 63;Vatteroni (Ita) b Brignacca (Ita) 64 75;Quinzi b Mugelli (Ita) 63 61;Perin (Ita) b Cugini (Ita) 63 76;Liucci (Ita)b Magnani (Ita)61 60;Di Nocera (Ita) b Perkovskiy (Ita) 60 60;Nardi (Ita) b Morogiannis (Aus) 61 64;Malgaroli (Ita) b Buffo (Ita) 61 61; Mazza (Ita) b Savoldi (Ita) 60 64;Tsitsipas (Gre) b Parenti (Ita) 62 62; Ruggeri (Ita)b Valle (Ita) 62 60;Cecere (Ita) b Cassia (Ita) w.o.;De Bernardis (Ita) b Ceridono (Ita) 62 60;Contarino (Ita) b Vehovec (Slo) 62 63;Bencic (Sui) b Brambati (Ita) 61 62; Fantini (Ita) b Stefanacci (Ita) 60 64;

Qualificazioni girl : 1° turno : Novikova (Rus) b Bottardi (Ita) 61 61;Paoletti (Ita) b Ilinca (Rou) 63 63;Zara (Ita) b Cavelli (Ita) 75 67 62;Peoni (Ita) b Cipriani (Ita) 63 63;Hamilton (Ita) b Passaglia (Ita) 63 63;