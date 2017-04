Challenger Savannah: Il Main Draw. Ostacolo sloveno per Andrea Arnaboldi.

Challenger Savannah | Terra | $75.000

(1) King, Darian vs (WC) Giron, Marcos

Rola, Blaz vs Arnaboldi, Andrea

Qualifier vs Qualifier

McGee, James vs (7) Shapovalov, Denis

(4) Mayer, Leonardo vs O’Connell, Christopher

Ghem, Andre vs Sorgi, Joao Pedro

Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Shane, Ryan

Qualifier vs (6) Kozlov, Stefan

(8) Krueger, Mitchell vs Bangoura, Sekou

(WC) Paul, Tommy vs Quiroz, Roberto

(PR) Gonzalez, Alejandro vs Qualifier

Novikov, Dennis vs (3) Polansky, Peter

(5) Sandgren, Tennys vs McDonald, Mackenzie

(WC) Harrison, Christian vs Falla, Alejandro

Mmoh, Michael vs Gomez, Alejandro

King, Evan vs (2) Laaksonen, Henri