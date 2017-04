Challenger Ostrava: Il Tabellone Principale. Giannessi prende lo special exempt. Ben sette gli azzurri al via.

Challenger OstravaCH | Terra | e64.000

(1) Gombos, Norbert vs Ojeda Lara, Ricardo

Trungelliti, Marco vs Krajinovic, Filip

De Loore, Joris vs Zekic, Miljan

Mesaros, Kristijan vs (8) Cecchinato, Marco

(3/SE) Giannessi, Alessandro vs Qualifier/Lucky Loser

(PR) Bolelli, Simone vs Lestienne, Constant

Qualifier/Lucky Loser vs Samper-Montana, Jordi

Setkic, Aldin vs (6) Rosol, Lukas

(5) Ramirez Hidalgo, Ruben vs (WC) Poljak, David

Travaglia, Stefano vs Giustino, Lorenzo

Qualifier/Lucky Loser vs Reuter, Yannik

(WC) Kellovsky, Dominik vs (4) Carballes Baena, Roberto

(7) Satral, Jan vs Qualifier/Lucky Loser

Napolitano, Stefano vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Sproch, Dominik vs (WC) Kolar, Zdenek

Donati, Matteo vs (2) Pavlasek, Adam