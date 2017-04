ATP Estoril: Il Main Draw. Carreno Busta n.1 del seeding.

ATP Estoril 250 | Terra | e482.060

(1) Carreno Busta, Pablo vs Bye

(PR) Robredo, Tommy vs Donskoy, Evgeny

Elias, Gastao vs Jaziri, Malek

Almagro, Nicolas vs (8) Paire, Benoit

(4/WC) Ferrer, David vs Bye

(WC) Silva, Frederico Ferreira vs Istomin, Denis

Harrison, Ryan vs Garcia-Lopez, Guillermo

Sugita, Yuichi vs (5) del Potro, Juan Martin

(6) Sousa, Joao vs Qualifier

Daniel, Taro vs Olivo, Renzo

Mathieu, Paul-Henri vs (WC) Sousa, Pedro

Bye vs (3) Muller, Gilles

(7) Edmund, Kyle vs Qualifier

Qualifier vs Anderson, Kevin

Berlocq, Carlos vs Qualifier

Bye vs (2) Gasquet, Richard