WTA Rabat: Il Tabellone Principale. Schiavone e Errani al via

Francesca Schiavone e Sara Errani saranno impegnate la prossima settimana nel tabellone principale del torneo WTA International di Rabat.

WTA Rabat International | Terra | $250.000

(1) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Qualifier

Makarova, Ekaterina vs Wickmayer, Yanina

Bondarenko, Kateryna vs Siegemund, Laura

Qualifier vs (7) Davis, Lauren

(3) Gavrilova, Daria vs Zanevska, Maryna

Parmentier, Pauline vs Mertens, Elise

(WC) Blinkova, Anna vs Errani, Sara

Cornet, Alizé vs (8) Riske, Alison

(6) Begu, Irina-Camelia vs Maria, Tatjana

Shvedova, Yaroslava vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Qostal, Lina

(WC) Schiavone, Francesca vs (4) Babos, Timea

(5) Putintseva, Yulia vs Petkovic, Andrea

Lepchenko, Varvara vs Flipkens, Kirsten

Bellis, Catherine vs Hibino, Nao

Larsson, Johanna vs (2) Bacsinszky, Timea